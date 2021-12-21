地方公共造產去年11.5億盈餘 內政部表揚績優單位

地方政府公共造產去年共創造盈餘11.5億餘元，內政部今天在屏東縣舉辦續優機關表揚暨觀摩會，由內政部次長陳宗彥表揚推行績優機關屏東縣等5縣市，鼓勵地方持續造產生財。

內政部新聞稿表示，109年度獲表揚的公共造產績優縣（市）政府，有南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、屏東縣及基隆市。

另，公共造產事業工作競賽，分為觀光育樂、服務設施、殯葬設施、綜合發展及營運進步等5大類，獲獎機關分別為屏東縣恆春鎮、宜蘭縣羅東鎮、南投縣草屯鎮、屏東縣萬丹鄉、嘉義縣民雄鄉、屏東縣長治鄉等鄉（鎮、市）公所，都有優異成效。

陳宗彥表示，健全的財政是穩定地方自治的重要基礎，相當支持地方政府辦理公共造產事業，利用當地特色與環境資源，發揮創意巧思，從事各項經濟事業，創造地方財富，並將收益用來發展建設，帶動地方活絡繁榮，增加就業機會，進而縮小城鄉差距，達到城鄉的均衡發展。

內政部特別提到這次績優獲獎的屏東縣恆春鎮公所利用關山遊憩區造產，園區內設置觀夕平台、太陽造型裝置藝術與友善步道，讓遊客盡興一覽夕照美景，從民國107至109年入園人數都超過400萬人次，帶動觀光產值，促進鎮內人文產業發展，也提供更完整在地遊憩網絡。

內政部表示（109）年度有14個縣（市）政府88個鄉（鎮、市）公所積極推行公共造產事業，總收入新台幣21.08億餘元、盈餘11.5億餘元，解繳公庫6.89億餘元，在地方政府財政狀況普遍不佳下，公共造產事業仍積極創造盈餘，經營成績卓著，值得嘉許。

內政部指出，今天除了表揚績優地方政府外，為增進造產事業經營知能，由績優機關分享公共造產經營管理經驗，對往後公共造產業務的推展及開創具有相當助益。