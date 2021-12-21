快訊

首批春節7+7專案返家！不可同處共食 違者最高重罰百萬

北市女「疑本土病例」莊人祥曝最終採檢PCR結果

疫情下的冬至 菜繭與雞母狗續飄香

中央社 / 澎湖縣21日電

今天是冬至，除了湯圓外，菜繭與捏雞母狗是澎湖保有的2大傳統習俗，今年在疫情期，顯得特別夯，馬公一家早餐店，近半個月來己賣出約3萬顆菜繭，只要一出爐即被爭搶一空。

澎湖一名耆老指出，每年24節氣中的冬至，澎湖各地宗祠、家戶都有祭祖、報丁口、吃祖補冬等習俗，早年先民生活清苦，大都以傳統的糯米磨粹後，來捏製菜繭與雞母狗仔，充作祭祖供品，又可保存食用，流傳超過百年。

近年來，縣內各社區或社團，每至冬至，都會安排村民製作菜繭與捏雞母狗等活動，以傳承保有在地這項特有傳統，讓菜繭與捏雞母狗仔持續飄香，其中以馬公朝陽里就訂購近萬顆菜繭，數量最為龐大。

馬公一家經營超過一甲子的早餐店歐姓老阿嬤表示，今年冬至菜繭、湯圓的銷售，雖在疫情警戒期間，反比往年來得多，單單這個月，從7日開始，每天動員近10人來動手包菜繭，到今天冬至，已捏製近3萬顆，還是供不應求，這還不包括湯圓，期盼冬至過後，疫情遠離。

歐姓老阿嬤指出，菜繭、湯圓或雞母狗捏製，一律使用糯米浸水後，磨粹壓實、脫水瀝乾、攪動揉搓，再搭配各種甜鹹等餡料，一顆顆捏製出葷、素不同的菜繭等，再利用傳統爐灶蒸炊，顆顆Q彈有勁，口齒留香。

今天是冬至，澎湖地區除了家戶宗祠祭祖報丁口、吃祖補冬之外，應景的菜繭與雞母狗仔更是不可或缺的，且是年年飄香。

冬至 湯圓 澎湖

延伸閱讀

4顆包餡湯圓等於1碗飯 營養師提醒5撇步健康吃

最肥不是花生 營養師揭7大人氣湯圓內餡熱量排名

冬至想進補 醫師：吃得多不如補得巧，看你是哪一類？

今天冬至！6大禁忌觸犯小心衰運纏身 吃湯圓要看好數量

相關新聞

寶來冬旅行 生態與湯泉的和諧秘境

冷風凜冽的季節，最適合環抱熱氣蒸騰的溫泉水，讓氤氳湯泉洗去一身寒氣。

屏縣鹽洲教會150周年耶誕點燈 小漁村十米高夢幻耶誕樹

屏東基督長老教會今年三大教會歡慶150年，屏東教會、林邊竹仔腳教會與鹽洲教會，今年縣府點亮三處教會，昨天晚間在新園鄉鹽洲...

高市郊區增設4處測速桿 明年元旦起執法

高雄市政府警察局在大樹、美濃、旗山3品，增設4處固定式測速照相桿，至年底以前為宣導期，明年元旦起，開始執法，取締車輛超速...

大寮水溝出現黏稠油汙、紫色汙泥　議員：看了讓人反胃

高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥，直言「看了讓人反...

游錫堃出席展售會 力挺屏東蓮霧

立法院游錫堃今天上午出席「春臨屏東 小米嚴選 啊~多麼甜的蓮霧」推廣展售會，他表示，因疫情肆虐，加上中國政治性停止進口台...

久保田鍾塔加退役耕耘機 見證小村當年團贈農機霸氣

1951年政府實施公地放領後，屏東縣枋寮鄉東海村60年前曾創下「全國擁有耕耘機最多村」的傲人記錄，久保田台灣公司捐贈東海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。