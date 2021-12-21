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右昌教會「真愛鄰幸福學堂」歡喜揭牌 全高市達446處

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「真愛鄰幸福學堂」目前已經招募20名學員，今天歡喜揭牌。記者徐白櫻／攝影
「真愛鄰幸福學堂」目前已經招募20名學員，今天歡喜揭牌。記者徐白櫻／攝影

高雄市楠梓區人口數19萬多人，近年高雄市少數人口正成長的行政區之一。屬舊部落右昌地區老年人口比其他地區來得高，高市社會局培力教會與社區合力建構長照C級關懷據點，「真愛鄰幸福學堂」今天揭牌啟用，社區志工以兩人陪伴一人比例照顧20位都會區長輩，全高市社區關懷據點累積至446處，愈來愈多廟宇與教會成立社區長照據點。

中油高雄煉油廠舊址位在楠梓，台積電投資訊息讓最近楠梓地區能見度提升，新建案不斷增加，其實楠梓地區不僅外移人口多，社區長輩也不少，右昌地區的老人人口比高於其他地方，去年初「真愛鄰社區關懷協會」成軍，並與右昌基督長老教會合力推動社區關懷據點，每周一天開辦課程。

上午10點半，高市社會局副局長葉欣雅、市議員陳善慧、楠梓區長吳淑惠等人應邀揭牌。真愛鄰關懷協會理事長余海平說，右昌地區屬於舊部落，希望透過在地化之社區照顧，讓長者留在熟悉的社區活動、增進活力，現招募20名長輩，共40名志工提供服務。右昌長老教會主任牧師陳見岳說，高齡化社會下，教會投入社區照顧，妥善照顧社區長輩。

葉欣雅表示，有經驗社區發揮「母雞帶小雞」功能，協助有意願辦理據點社區跟進，目前全高市共有446處社區照顧關懷據點，希望藉由社區普設關懷據點，有效落實在地安老、在地照顧的福利理念。

高雄楠梓右昌長老教會成立「真愛鄰幸福學堂」，今天歡喜揭牌。記者徐白櫻／攝影
高雄楠梓右昌長老教會成立「真愛鄰幸福學堂」，今天歡喜揭牌。記者徐白櫻／攝影
「真愛鄰幸福學堂」目前已經招募20名學員，因緊鄰幼兒園，小朋友平日常到關懷據點與長輩互動。。記者徐白櫻／攝影
「真愛鄰幸福學堂」目前已經招募20名學員，因緊鄰幼兒園，小朋友平日常到關懷據點與長輩互動。。記者徐白櫻／攝影

長照 高雄市 老年人口

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