右昌教會「真愛鄰幸福學堂」歡喜揭牌 全高市達446處

高雄市楠梓區人口數19萬多人，近年高雄市少數人口正成長的行政區之一。屬舊部落右昌地區老年人口比其他地區來得高，高市社會局培力教會與社區合力建構長照C級關懷據點，「真愛鄰幸福學堂」今天揭牌啟用，社區志工以兩人陪伴一人比例照顧20位都會區長輩，全高市社區關懷據點累積至446處，愈來愈多廟宇與教會成立社區長照據點。

中油高雄煉油廠舊址位在楠梓，台積電投資訊息讓最近楠梓地區能見度提升，新建案不斷增加，其實楠梓地區不僅外移人口多，社區長輩也不少，右昌地區的老人人口比高於其他地方，去年初「真愛鄰社區關懷協會」成軍，並與右昌基督長老教會合力推動社區關懷據點，每周一天開辦課程。

上午10點半，高市社會局副局長葉欣雅、市議員陳善慧、楠梓區長吳淑惠等人應邀揭牌。真愛鄰關懷協會理事長余海平說，右昌地區屬於舊部落，希望透過在地化之社區照顧，讓長者留在熟悉的社區活動、增進活力，現招募20名長輩，共40名志工提供服務。右昌長老教會主任牧師陳見岳說，高齡化社會下，教會投入社區照顧，妥善照顧社區長輩。