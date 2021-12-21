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更名「一卡通MONEY」 李懷仁：致力整合性服務

中央社 / 高雄21日電

為展現更致力電支電票整合服務企圖，一卡通電子支付服務「LINE PayMoney」將更名「一卡通MONEY」。一卡通公司董事長李懷仁說，將積極參與支付或交通票證等整合性服務。

對於這次的更名，李懷仁表示，為用戶擴展使用範圍是一卡通首要任務，一卡通將會以擅長的交通場景做為核心，除持續擴大乘車碼的服務外，也更積極參與包含支付或交通票證等整合性服務。

一卡通票證公司與LINE Pay合作，推出電子支付服務「LINE Pay Money」，但兩者名稱相似，名稱和服務內容經常讓民眾及合作夥伴混淆，一卡通今天發布新聞稿宣布將自明年起更名。

一卡通透過新聞稿表示，迎接2022年，一卡通的電子支付服務將更名為「一卡通MONEY」（iPASSMONEY），服務不變、權益不變，更強化一卡通的品牌與服務認知、連結與識別。更名後與LINE Pay雙方合作不變，用戶服務也不受影響。APP上服務名稱更名作業，將於12月底透過進行APP更版時陸續調整。

一卡通表示，更名後將有助於民眾使用及合作夥伴推廣支付業務時，可分辨「一卡通 MONEY」電子支付與第三方支付「LINE Pay」的不同；也讓民眾更清楚所使用的電子支付服務，是由一卡通公司所提供。

對於近年績效，依一卡通數據，一卡通電子支付服務至今年10月註冊用戶突破430萬戶，市占第2，是國內所有電子支付業中，單月儲值金額首家突破新台幣百億元，儲值累積金額已逾750億元更創新高，單月小額匯兌（轉帳）金額成長達41億餘元。

此外，服務交通起家的一卡通儲值卡支付服務，也就是原電子票證服務，累積發卡量已超過2800萬張，與銀行合作的聯名信用卡或金融卡占比超過1200萬張。

一卡通 LINE 和服

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