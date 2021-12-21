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大寮水溝出現黏稠油汙、紫色汙泥　議員：看了讓人反胃

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥。圖／市議員邱于軒提供
高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥。圖／市議員邱于軒提供

高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥，直言「看了讓人反胃」。經會勘，聯繫相關單位協助清除，邱于軒認為，除了清淤，市府應輔導或鼓勵周邊住家、商家增設油水分離的相關設備，避免民生汙水直接排入下水道，才是根本解決之道。

邱于軒昨天在臉書貼文指出，大寮路上許多小吃商家可能沒有增設油水分離的設備，且汙水管線建置不完善，才會讓民生汙水水排入灌溉溝渠，造成溝內充滿油汙。

經視察，邱于軒發現，大寮區大寮路、大德街周邊水溝都有類似問題，附近還有許多住家與餐飲業者，因此，隨即聯繫環保局等相關單位前往處理，並協助清淤。

邱于軒說，過去大寮以農地居多，但隨都市發展，商家、住家增加，但汙水系統並未與時俱進，才會讓地方非農田灌溉期間，出現類似情況。

市府環保局初步會勘，研判汙染為生活雜排水，因近日水量少，讓水溝淤積髒汙並非特定對象造成；邱于軒認為，清淤只是治標，卻是現階段必要的工作，市府環保局或相關局處，應輔導或鼓勵該處店家增設油水分離相關設備，另加快汙水下水道布建腳步，才能從根本解決當地汙染問題。

高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥。圖／市議員邱于軒提供
高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥。圖／市議員邱于軒提供
高雄市議員邱于軒（右）近日接獲大寮區民眾陳情，前往大寮區大寮路、大德街周邊視察，發現灌溉溝渠與排水溝有長期民生汙水排放積累的問題。圖／市議員邱于軒提供
高雄市議員邱于軒（右）近日接獲大寮區民眾陳情，前往大寮區大寮路、大德街周邊視察，發現灌溉溝渠與排水溝有長期民生汙水排放積累的問題。圖／市議員邱于軒提供
高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥。圖／市議員邱于軒提供
高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥。圖／市議員邱于軒提供

餐飲業 農地

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