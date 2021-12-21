大寮水溝出現黏稠油汙、紫色汙泥　議員：看了讓人反胃

高雄市議員邱于軒近日接獲大寮區民眾陳情，灌溉溝渠與排水溝充斥惡臭，水面漂浮黏稠油汙，溝底甚至有紫色汙泥，直言「看了讓人反胃」。經會勘，聯繫相關單位協助清除，邱于軒認為，除了清淤，市府應輔導或鼓勵周邊住家、商家增設油水分離的相關設備，避免民生汙水直接排入下水道，才是根本解決之道。

邱于軒昨天在臉書貼文指出，大寮路上許多小吃商家可能沒有增設油水分離的設備，且汙水管線建置不完善，才會讓民生汙水水排入灌溉溝渠，造成溝內充滿油汙。

經視察，邱于軒發現，大寮區大寮路、大德街周邊水溝都有類似問題，附近還有許多住家與餐飲業者，因此，隨即聯繫環保局等相關單位前往處理，並協助清淤。

邱于軒說，過去大寮以農地居多，但隨都市發展，商家、住家增加，但汙水系統並未與時俱進，才會讓地方非農田灌溉期間，出現類似情況。