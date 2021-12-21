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趣味翻玩屏東四重溪 參加趣味路跑拿好禮
屏東四重溪溫泉季11月12日點燈後，在網路上引起熱烈討論，璀璨夢幻的燈海吸引遊客到訪，預約住宿已經已從耶誕節滿到明年農曆年，系列活動的趣味路跑於明年1月15日歡樂登場，即日起報名至1月5日止，參加活動除贈送運動水袋及平安符外，參加抽獎還有機會得到iPhone 13 pro及禮券。
縣府觀光傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，今年除有四重溪溫泉公園的夢幻夜間燈飾外，明年1月15日辦理的趣味路跑已經開放報名，全程路線單程總長4.6公里。
參賽者需穿著特色裝扮，由四重溪溫泉公園出發，沿著四重溪闖關、路跑，途中會經石門古戰場及牡丹社事件紀念公園，造訪具有歷史意義的歷史文化地景，不僅趣味更能欣賞清幽美麗的山景及得天獨厚的風景。
她說，路跑活動全程免費，參賽報名後還送運動水壺及福安宮平安符1份，參賽者只需穿著特色裝扮並完成沿途所有關卡，還可以參加活動最終抽獎，最大獎有蘋果手機等百份好禮，開放後已經收到踴躍詢問，名額有限，想要報名的民眾要加快腳步。
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