2022台灣燈會在高雄 市府推耶誕主燈暖身

2022台灣燈會在高雄，為迎接耶誕節，高市府以耶誕元素的光影投射在高雄流行音樂中心建物上打造為耶誕主燈，23日起每晚固定時段展演，讓愛河灣成為全台最大耶誕光影展演舞台。

高雄市文化局今天發布新聞稿宣布，燈會將以「會前會」的概念推出耶誕主燈，將耶誕元素的光影交織投射在高雄流行音樂中心上，光影與建物結合，如一件大型的耶誕主燈。市府已於近日完成測試，相關測試畫面也陸續曝光。

文化局表示，耶誕主燈將自23日起至明年1月2日每天晚上6時30分至10時，每半點、整點展演一場。但12月30及31日因應跨年演出將有所調整。

此外，24日起配合耶誕主燈展演及燈會期間推出快閃限定店，精選高雄美食、咖啡、餐酒館等店家進駐，讓民眾除了觀賞燈光展演，也能在海景前享受美食。

高雄市長陳其邁昨天晚上在臉書發布耶誕主燈測試照片，絢爛的光影也引起民眾熱議。高雄市副市長史哲說，民眾觀賞展演時一定要走上舊鐵橋、高雄橋、輕軌橋等，感受7公里、近13萬個智慧控制點帶來的燈光震撼感受。