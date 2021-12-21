高雄首座 寶業里滯洪池遊戲場啟用

位於高雄三民區與鳳山區交界的寶業里滯洪池，由水利局打造首座結合蓄洪空間及遊戲場多功能活化設施今天啟用。不過，彎曲型溜滑梯要在改善曲度或速度等檢討後才會開放。

遊戲設施包含3條溜滑梯及1座滑步車賽道，提供給兒童使用。水利局今天新聞稿表示，滯洪池溜滑梯經TAF遊具檢驗合格，但近期有部分小朋友體驗溜滑梯時，因為速度過快，曲度太大造成碰撞。考量小朋友肢體無法靈活控制，因此中間的彎曲型溜滑梯暫不開放，在評估合適開放對象、改善曲度或速度等檢討後再行開放。

水利局水利養護科表示，利用寶業里滯洪池原始坡面，在不破壞既有構造物前提下興建3條溜滑梯，高度6公尺，平均滑梯長度約18公尺，表面採磨石子材料，擺脫制式罐頭遊具塑膠材料，以增加溜滑梯體驗速度，設計上3條溜滑梯各有不同線型，讓兒童感受不同速度感受。

另位於池底滑步車賽道，賽道總長190公尺，寬度3公尺，分別設計直線、彎道及連續坡面等地形變化，增加滑步困難度及挑戰性，讓孩童練習手腳平衡及體驗過彎刺激。

水利局表示，高雄每年12月到隔年4月是屬乾旱季節在不影響滯洪功能前提下，設置遊具設施，有助活化滯洪池空間，同時也能帶動周邊住戶增加戶外活動。後續新設乾式滯洪池都會考量搭配遊具設計。