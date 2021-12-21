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高雄首座滯洪池遊戲場啟用 部分滑梯因孩童受傷暫封閉

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，長度、高度和材質等設計增加速度感和趣味性。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，長度、高度和材質等設計增加速度感和趣味性。記者王慧瑛／攝影

高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，寶業禮滯洪池位處三民區、鳳山區交界，啟用近10年，為活化空間水利局今年將蓄洪空間打造成多功能遊戲場，設施包括高度6公尺長型溜滑梯和滑步車賽道，周邊也打造城堡造型花圃。但近日有孩童玩溜滑梯時不慎受傷，水利局先封閉彎曲型溜滑梯，將進行評估、調整後再行開放。

上周六有一名孩童玩溜滑梯時，因遊玩姿勢、速度、曲度等狀況，造成頭部碰撞受傷。水利局指出，滯洪池的溜滑梯均有經過TAF遊具檢驗合格，但考量小朋友肢體無法靈活控制，目前中間的彎曲型溜滑梯暫不開放，將請專家評估合適開放對象、改善曲度或速度等狀況後，再行開放。

水利局利用寶業里滯洪池原始坡面，在不破壞既有構造物前提下興建3條不同線型的溜滑梯，高度6公尺，平均滑梯長度約18公尺，表面是採用磨石子材料，都讓溜滑梯的速度、趣味增加，因擺脫罐頭遊具塑膠材料，受到親子青睞。

溜滑梯乘坐區設有使用規定，適用年齡為5至12歲，且規定不能發生推擠、要等待上一名孩童離開才能滑下去等。但不少家長會抱著孩子一起體驗，不少小朋友是混齡遊玩，難保所有人都能遵守規定。

滑步車賽道則位於池底，賽道總長190公尺，寬度3公尺，設計為直線、彎道及連續坡面等地形變化，增加滑步挑戰性，更讓孩童能練習手腳平衡及體驗過彎刺激。

水利局表示，高雄每年12月到隔年4月是屬乾旱季節，在不影響滯洪功能下設置遊具設施，有助於活化滯洪池空間，同時也能帶動周邊住戶增加戶外活動。未來新設的乾式滯洪池都會考量搭配遊具設計。

高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，長度、高度和材質等設計增加速度感和趣味性。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，長度、高度和材質等設計增加速度感和趣味性。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，溜滑梯規定5至12歲孩童遊玩，所有規定都有注音增加易讀性。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，溜滑梯規定5至12歲孩童遊玩，所有規定都有注音增加易讀性。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，近日已有不少小朋友在場玩得不亦樂乎。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，近日已有不少小朋友在場玩得不亦樂乎。記者王慧瑛／攝影
滑步車賽道則位於池底，賽道總長190公尺，寬度3公尺。記者王慧瑛／攝影
滑步車賽道則位於池底，賽道總長190公尺，寬度3公尺。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，溜滑梯規定5至12歲孩童遊玩，但不少家長會抱著孩子一起體驗。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，溜滑梯規定5至12歲孩童遊玩，但不少家長會抱著孩子一起體驗。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，啟用前已有不少民眾帶著孩子到此遊玩。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，啟用前已有不少民眾帶著孩子到此遊玩。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，啟用前已吸引不少民眾帶著孩子到此遊玩。記者王慧瑛／攝影
高雄首座滯洪池遊戲場今天正式啟用，啟用前已吸引不少民眾帶著孩子到此遊玩。記者王慧瑛／攝影

溜滑梯 滯洪池 水利局

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