高雄打造最大耶誕光影展演舞台 7公里全面燈光連動震撼
2022台灣燈會在高雄，耶誕節將屆，高雄市政府昨晚測試耶誕主燈，宣告12月23日至明年1月2日愛河灣將打造全台最大耶誕光影展演舞台，感受7公里、近13萬個智慧控制點帶來全面燈光連動的震撼感！作為最佳觀賞點的高流海豚步道，24日起推出快閃限定店，結合精選美食、特色餐酒，給民眾一場好拍好吃、驚喜不斷的耶誕饗宴。
高雄市長陳其邁在臉書發布耶誕主燈測試照片，表示這次將高流海音館到愛河沿岸，化身耶誕光影展演舞台，耶誕元素投影搭配高流絕美建築，將化身全台最大耶誕主燈。
副市長史哲表示，為迎接台灣燈會，市府精心規畫「2022台灣燈會會前會在高雄-耶誕主燈」，邀請大家觀賞展演時一定要走上舊鐵橋、高雄橋、輕軌橋等，欣賞這媲美泰晤士河、紐約東河的燈光改造系統，感受7公里、近13萬個智慧控制點帶來全面燈光連動的震撼。
文化局長王文翠表示，這次耶誕主燈特別邀請重量級藝人演唱會指定燈光設計鹿米工作室，並結合本次建置愛河智慧燈光的賴雨農設計師，及獲得第32屆金曲獎多項大獎的張德銘先生創作音樂，絢麗燈光結合耶誕元素，節目絕對精采，讓民眾翻轉過去對於耶誕節的想像。
文化局指出，「2022台灣燈會會前會在高雄-耶誕主燈」從12月23日起至111年1月2日，每天晚上6點半至10點，每半點、整點都將展演一場，12月30日、31日則視高流跨年演出調整。作為最佳觀賞點的高流場域及海豚步道，24日起配合耶誕主燈展演及燈會期間推出快閃限定店，精選高雄美食、特色餐酒館進駐。
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