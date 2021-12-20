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高雄逾50年中都戲院 拆除完畢沒入歷史洪流
高雄中都戲院1986年停止營業迄今，因乏人管理，建物後方外牆陸續剝落，屋頂天花板今年9月更發生大規模坍塌。高市府經委託三大公會鑑定判為危樓，依法公告拆除，至上周已拆除完畢，今日完成廢棄物清除及整地作業。
工務局表示，位在三民區的中都戲院建於1966年，樓高約20公尺，相當於7層樓高，一樓為傳統市場、二樓以上為空心磚及紅磚砌成的挑高戲院，今年11月初被鑑定為危樓後，工務局即派員架設圍籬，同時間文化局做3D繪測，保留記載建物原來的底蘊與風貌，隨後拆除。
工務局指出，中都戲院四周因仍有早市攤商營業，且戲院緊鄰鄰房，拆除不易並隨時有倒塌危險，拆除過程困難重重。為免影響鄰近住戶及攤商，當地里長協助協調重機具，安排午後才進場拆除，使得拆除作業更為耗時，至今天已經整平。
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