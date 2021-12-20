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反對農地搭太陽光電板 美濃上百農民今拉布條抗議

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃區許多農地上周起陸續搭建太陽能光電板，農民今拉布條抗議，反對農地設太陽能光電板。圖／讀者提供
高雄市美濃區許多農地上周起陸續搭建太陽能光電板，農民今拉布條抗議，反對農地設太陽能光電板。圖／讀者提供

高雄市美濃區中正路二段與獅子頭水圳第二幹線交匯路口旁農地，上周起陸續搭起太陽能光電板，但因太陽能光電板設置地點位於美濃鬧區旁，造成的光線折射光害引起民眾不滿，高雄市議員朱信強今天上午帶領上百名農民到場抗議，高市經發局長廖泰翔回應，將現場會勘後討論如何改善。

朱信強表示，這些太陽能板雖是地主租給政府種綠電，卻造成光害影響交通安全，地主因不一定是里民，地方可能未接獲通知，另外光電板設置區位毫無規畫影響景觀，看著農地可以蓋別墅、農地工廠可就地合法化，但農民想擴建農舍或爭取小面積興建住宅都限制重重，不免令人覺得政策上的歧視。

朱信強指出，光電業者在政府支持下，提出每分地每年4萬元租金的額度，比一般專業農民承租農地的價格還要高上好幾倍，一旦開放農地設太陽能光電板，地主寧可將農地出租給光電業者，恐將導致租金上漲，讓產值有限的農業經營血上加霜，讓有意願從事農業的農民或青年被迫放棄耕作。

朱信強帶領農民、青農今天上午到場召開記者會抗議，強烈反對農地設置太陽能光電板，高市農業局長張清榮與廖泰翔、公所、農會等單位也派員到場聆聽農民心聲，農民表示，分散設置的太陽能光電板就像農地上的狗皮膏藥，整體景觀破壞農業地景的美感，更會排擠農業發展休閒觀光的條件。

廖泰翔表示，這個案件基本上是合法的，不可能拆除，只能亡羊補牢，針對在地居民與區公所未被連絡通知一事，他坦承，過去確實不會每個案子都連絡地方，另針對民眾所提出的光害與交通安全問題，後續將會勘後召開說明會向民眾說明處理狀況。

高雄市美濃區許多農地上周起陸續搭建太陽能光電板，農民今拉布條抗議，反對農地設太陽能光電板。圖／讀者提供
高雄市美濃區許多農地上周起陸續搭建太陽能光電板，農民今拉布條抗議，反對農地設太陽能光電板。圖／讀者提供
高雄市美濃區許多農地上周起陸續搭建太陽能光電板，光電板折射造成光害問題也影響農地景觀。圖／讀者提供
高雄市美濃區許多農地上周起陸續搭建太陽能光電板，光電板折射造成光害問題也影響農地景觀。圖／讀者提供
高雄市議員朱信強（中）今天上午帶領美濃區農民抗議反對農地設置太陽能光電板，高市經發局長廖泰翔（左）等人到場聆聽農民心聲。圖／讀者提供
高雄市議員朱信強（中）今天上午帶領美濃區農民抗議反對農地設置太陽能光電板，高市經發局長廖泰翔（左）等人到場聆聽農民心聲。圖／讀者提供

農地工廠 農民 美濃

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