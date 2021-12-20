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農委會與金門畜試所簽備忘錄 提升在地產業發展

中央社 / 金門縣20日電

行政院農業委員會畜產試驗所與金門縣畜產試驗所今天在金門畜試所簽署合作備忘錄，由雙方所長黃振芳與陳家輝簽約，縣府建設處人員在場見證金門畜牧發展歷史的一刻。

縣府發布新聞稿表示，為了促成台灣及金門畜產的全面合作，農委會副主委陳駿季8月間到金門召開金門縣農業發展會議，決議促成雙方合作備忘錄簽約，經雙方畜試所密切聯繫，今天完成簽署。

雙方主要合作內容包括「經驗與技術交流」、「研究推展」、「學術資源交流」、「教育、推廣業務推展」、「資源互惠」等有助雙方畜產相關學術發展的合作事項。

農委會和金門縣畜試所一致表示，雙方簽訂MOU後將朝「國內畜產合作無疆界、雙畜試所服務加倍」的合作目標前進，並在簽署合作備忘錄後，隨即與農委會水土保持局台南分局秘書洪政義聯合召開「農村再生產業跨域及區域亮點計畫－金門縣農村青年從事畜牧產業輔導跨域平台會議」，傾聽並協助地區從事畜牧業的青農解決問題。

雙方畜試所都期許在中央部會的協助下，提供交流平台以提升金門地區產業發展；也期盼產學雙方透過這次合作備忘錄的簽署，能有更深度的合作與交流，為雙方培育更多優秀人才，共創雙贏。

金門 農委會 行政院

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