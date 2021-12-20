耶誕小公公把愛傳出去 金門幼童捐款家扶送暖

溫馨的耶誕節即將到來，金門縣金城鎮一家幼兒園幼童在師長帶領下到家扶中心捐出義賣籌措的捐款；家扶中心表示，不敵大環境影響募款銳減，幼兒義舉令家扶中心備感溫暖。

金門家扶中心發布新聞表示，寶貝園地負責人陳揚與園長李玉麗，率領師生20多人到家扶中心；陳揚裝扮成耶誕老公公，招呼著裝扮成「耶誕小公公」的幼童，魚貫地進入家扶中心扶幼館，頓時館內滿滿都是耶誕「老人」，非常搶眼又可愛。

陳揚表示，幼兒園提前舉辦「親子聯歡愛心義賣趴」，慶祝耶誕節並安排親子同歡，義賣活動中烹調了關東煮、茶葉蛋等，老師們還一起和所有幼生自製手工餅乾義賣，並動員全園的家長，發起捐出家中的二手故事繪本、玩具等物品，不少家長甚至購買新的童書，一起加入義賣的行列。

活動中除了義賣所得近新台幣6000元，還募集了2箱發票，陳揚同時加碼5000元，捐助給金門家扶中心，希望藉此拋磚引玉，一同協助家扶，攜手照顧到地區弱勢兒童。

家扶主任李桂平表示，幼兒園透過幼童親手將善款交給家扶中心，除了發揚愛心公益外，更彰顯從小培養幼童參與公益的概念；李桂平還引領孩子參觀扶幼館，並在兒童繪本閱讀區，試用圖書室設施及閱讀兒童繪本。幼兒園老師也藉機分享奉獻與愛的力量，將愛的種子悄悄播種在孩子的小小心靈，相信他日必能萌芽開花，為社會帶來善良、友愛的循環效應。

李桂平說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，金門家扶扶幼年度募款金額嚴重銳減，期盼今天幼童的善心義舉，能引發地方鄉親共鳴，共同關心弱勢兒童。