澎湖海廢再利用變「拾碎」名畫 盼城市永保乾淨

法國名畫家米勒的「拾穗」舉世聞名，澎湖海廢實驗室以海廢製作的「拾碎」，今天成為施保施政成果中的一大亮點，澎湖縣長賴峰偉以此呼籲民眾共同減塑，永保乾淨美麗的幸福城市。

澎湖縣政府環保局今天在馬公烏崁保麗龍回收廠舉辦縣長施政成果發表，賴峰偉表揚今年海岸認養單位與及環保騎士全力投入澎湖環境的貢獻，宣示持續推動減塑永續綠生活，維護澎湖清新環境。

今天環保局的施政成果發表中，特別展示由海廢實驗室唐采伶以海廢製作的「拾碎」貼畫，來自於賴峰偉發想澎湖婦人在海灘淨灘彎腰撿拾海漂垃圾的場景，與法國名畫家米勒的「拾穗」有著相同的意境而促成，成為施政發表中的焦點。

賴峰偉表示，澎湖強勁的東北季風，海灘岸際港口時常堆積海漂垃圾，大多為保麗龍、寶特瓶等塑膠類，環保局為海廢找新出路，創新運用減容貨櫃，並實地將海廢保麗龍投遞至減容貨櫃溶解，再將溶液製成滑鼠、鍵盤等用品，讓垃圾變黃金，達到廢物再利用，肯定環保局的創意。

環保局表示，澎湖環保騎士隊去年初成軍以來，每日高機動性巡視道路、街頭巷尾環境，撿拾垃圾、菸蒂，今年天下雜誌幸福大調查，街道市容乾淨度與環境力評比，僅次於宜蘭，獲得全國第2，觀光景點設置飲水機及循環杯租賃，結合商圈源頭減塑享優惠，榮獲「全國示範環保夜市商圈」特優獎，均屬不易。