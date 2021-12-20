加碼券振興經濟 累計在高雄消費額逾1億元
高市府為加速振興COVID-19疫後經濟，首創高雄券對接中央八大部會加碼券，市府研考會初步統計，各加碼券累計在高雄消費額度已逾新台幣1億元，並吸引近3萬人至高雄農遊店家消費。
高雄市研考會今天發布新聞稿表示，振興COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟，市府首創高雄券對接中央八大部會加碼券，只要持八大部會加碼券或振興五倍券消費滿500元即送100元高雄券，盼引導民眾多到高雄市合作店家消費。
研考會指出，中央八大加碼券包括農遊券、動滋券、國旅券、i原券、客庄券、藝FUN券及地方創生券等皆已正式上路，初步統計各加碼券累計在高雄消費額度已超過1億元。
研考會表示，各加碼券啟用1個多月陸續傳來捷報，如高雄市農業局針對農遊券推出加碼雙重送活動，已吸引近3萬名民眾至高雄農遊店家消費，整體消費占比明顯提升。
此外，運發局也招募業者加入發放高雄券行列，帶動民眾回流；已進入淡季的泳池業者在此波加碼促銷下，1個月內吸引近600萬元消費額。
高雄券納入KTV、釣蝦、美容美體及按摩等業，其中美容美體業參與率最高達85.2%，活動上路近1.5個月，平均帶動業者業績成長約2成。
甲仙、美濃、杉林、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等區店家，共有179家小吃店、農特產、市場攤販等商家加入高雄券發放行列。高雄市觀光局也攜手各縣市旅行公會推出多項套裝行程，吸引遊客。
研考會表示，高雄券對接中央加碼券是最優惠的地方振興加碼方案，有效提振買氣、振興高雄經濟。接下來「2022高雄跨年晚會」及「2022台灣燈會」，也希望民眾帶著振興五倍券及加碼券，一起到高雄觀光及消費賺高雄券。
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