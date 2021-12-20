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屏東推幸福豬標章、產銷履歷 讓消費者吃得放心

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘完售。縣府推動「屏東幸福豬」標章，協助養豬戶在環境與產業發展共創雙贏，讓消費者吃的放心。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘完售。縣府推動「屏東幸福豬」標章，協助養豬戶在環境與產業發展共創雙贏，讓消費者吃的放心。記者劉星君／攝影

屏東縣是養豬大縣，反萊豬公投剛落幕，屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘就完售。屏東縣府推動「屏東幸福豬」標章，要有生產履歷，合格畜牧場等基本條件申請，縣內有14家取得屏東幸福標章，潘孟安說，縣府輔導協助養豬戶在環境與產業發展共創雙贏，讓消費者吃的放心。

今天下午國產健康豬肉推廣促銷會，現場準備1千份三層豬肉，2.5斤賣200元，現場熱銷，20分鐘就完售。縣長潘孟安說，縣府協助養豬戶環境、產業發展共創雙贏，畜牧環境改善，包括汙水設施、人道飼養、人道屠宰，養豬業者每年持續提升，善盡環境教育責任。

潘孟安說，縣府推動屏東幸福豬標章，強調肉品溯源、養殖登記、到進入市場等，都要詳細記錄，讓消費者買的安心，吃的放心，讓畜牧與環境共存共榮，因應國際變化，提升競爭力，產業升級做好因應配套。

農業處指出，縣府持續推動幸福豬標章，縣內有10家畜牧場、4家屠宰場，共14家取得幸福豬標章認證。

屏東縣養豬協會理事長、縣議員潘連周說，台灣人消費習慣75％是溫體豬肉，18％是生鮮豬肉，進口豬肉占少部分。持續推動生產履歷，生產履歷認證，要從飼料、藥品等完全管制紀錄，申請不易，成本高，但也是未來趨勢，許多年輕一輩養豬戶努力轉型。

屏東縣養豬協會副理事長張益仁說，面對萊豬開放，對於養豬產業多少會有影響，希望政府在產銷、餐廳標示確實執行。縣府推動幸福豬標章，取得產銷履歷認證，有些畜牧場較小，人力有限，持續輔導推動。

屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘就完售。 記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘就完售。 記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘就完售。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘就完售。記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘就完售。 記者劉星君／攝影
屏東縣養豬協會今下午在縣議會廣場前舉辦國產健康豬肉推廣促銷，1千份肉品，20分鐘就完售。 記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 萊豬 公投 產銷履歷

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