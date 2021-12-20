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高雄最美自行車道「前鎮之星」 重現風華

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄前鎮之星自行車道經改善鋪面，重現風華。圖／高市養工處提供
高雄前鎮之星自行車道經改善鋪面，重現風華。圖／高市養工處提供

高雄「前鎮之星」自行車道啟用多年，彩色瀝青鋪面老化剝落，高市工務局今年12月上旬先行改善，重新開放通行，未來還會逐步整修，讓「前鎮之星」重現風華。

前鎮之星自行車道串聯中山四路捷運凱旋站及凱旋四路輕軌前鎮之星站，曾有高雄最美自行車橋稱譽，但因啟用多年，部分設施老化，進入「整修期」。

工務局養工處表示，前鎮之星自行車道鋪面已改善完畢，接續會辦理中山三、四路與新生路道路改善工程。中山、沿海路為高雄重要南北幹道，沿線毗鄰臨海工業區、高雄港及洲際貨櫃中心等，重車密度全國之冠，鋪面材質的選擇與施工期間的交通問題都工務團隊的挑戰。

由於所需改善經費龐大，107年起市府向中央爭取補助經費逐年辦理沿線改善，今年初向營建署取得約1億500萬前瞻計畫經費，已完成中山、沿海路道路改善的最後一哩路。其中瀝青混凝土鋪面材質添加強度高、抗車轍能力較佳的轉爐石取代天然骨材，施工時一併改善基底不良處，讓道路品質全面提升。

自行車 車道 老化

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