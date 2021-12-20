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高捷小港林園線核定了 拚明年底前動工

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
行政院17日函文正式同意「高雄捷運小港林園線可行性研究案」。圖／高雄捷運局提供
行政院17日函文正式同意「高雄捷運小港林園線可行性研究案」。圖／高雄捷運局提供

高雄捷運小港林園線確定可蓋了！行政院17日函文正式同意「高雄捷運小港林園線可行性研究案」，此線軌道長度12公里，將有7座車站，總經費533億元，將於2030年完工。捷運局將著手綜合規畫、環境影響評估等作業，力拚明年年底前動工。

小港林園線路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.24兆，也是南部半導體材料S廊帶的其中一環。市府表示，小港林園地區長期承受國家經濟發展的環境污染、港區重車威脅，小港林園線可提供居民一條安全回家的公共軌道運輸系統。

未來完工後，為鼓勵民眾搭乘，市府將祭出沿線民眾搭乘捷運優惠票價，並與沿線國家級產業園區企業建立夥伴關係，合作發行企業幸福卡鼓勵員工搭乘捷運，確保基本運量及票箱收入。

高市副市長林欽榮表示，市府去年年底在林園區辦理地方說明會，吸引近700位民眾參與，在場民眾支持採一車到底地下化方式辦理小港林園線，並期待本路線能早日動工及完工通車。未來小港林園線通車營運後可引入活動人口4萬人，可提高捷運搭乘率至12%，並促進當地農業區土地開發。

除蓋捷運外，市府也將大力推動大眾運輸導向開發TOD理念（Transit-Oriented Development）開啟林園都市發展契機，通盤檢討林園區都市計畫，進行捷運聯合開發計畫。預估未來捷運營運後，將可容納3.6萬及業人口，進駐沿線，提供中鋼、循環產業園區、支援服務性產業、及部分林園區舊聚落人口遷入。

捷運 高捷 林欽榮 高捷小港林園線

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