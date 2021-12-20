高市圖甄選13至18歲青年董事 參與公共事務營運提案

高市圖是全國第一個地方行政法人圖書館，為了促進青少年對公共事務參與的熱忱，並建置公共圖書館與青少年溝通交流的平台，邀請青少年於高雄市立圖書館擔任「青年董事」，年齡有13至15歲少年代表、16至18歲青年代表，須設籍或就讀於高雄市，即日起至明年1月3日報名，正取最多15名。

高市圖廣邀招募青年董事，只要是13歲至18歲，設籍或就學於高雄市，就符合第一階段資格，館方希望集聚不同年齡層的青少年，發揮自身對社會的觀察以及感興趣的領域，代表青少年傳達青世代的心聲。高市圖搭建與青少年溝通的橋梁，未來不管是在寒暑假營隊、文化議題、讀書會、文學創作等，都期待能激發創意，讓高市圖成為年輕又有活力的公共圖書館。

高雄市副市長史哲表示，高雄落實全市圖書館建設達成「一區一館」，市圖一直是學生族群最喜歡的閱讀場域，打造多元閱讀模式及豐富的館藏量，希望能帶領學子更密集的參與深度活動，發揮創作思考力及軟實力。

高市圖代理館長林奕成表示，行政法人化的高市圖特別重視顧客導向的服務設計，以使用者經驗為本位，尤其是青少年族群的使用需求，因此近年發展青年培力五軸線培育青少年。第一屆高市圖青年董事徵選，在青少年參與跨出了一大步，未來青年董事的建議與想法，都將作為高市圖透過青少年政策參與及意見蒐集的參考依據，提升本市青少年參與公共事務，並培養公民實踐及議題闡述等知能。

第一屆高市圖青年董事即日起至111年1月3日受理報名，有別於一般傾向以教導者為主導的技能訓練模式，青年董事的模式類近由學習者為主導的自主學習，鼓勵青少年參與公共事務並關心社會議題，不僅可以倡議文化議題，甚至可以擔任志工及投入社會服務，歡迎青少年走入第一線實際了解圖書館運作，培養公共事務參與的嗅覺及公民素養。