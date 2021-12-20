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高市社宅需求日益增加 專家：未來財務營運是挑戰

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄左營崇實安居社會住宅上月舉辦動土典禮，將提供856戶，預計2025年完工。本報資料照
高雄左營崇實安居社會住宅上月舉辦動土典禮，將提供856戶，預計2025年完工。本報資料照

這兩個月來高雄招商喜事頻傳，台積電、英特格、默克等大廠投資消息一出，高雄房價漲聲不斷，社會住宅的需求也日益增加。高雄目前規畫4年內興建1萬5百多戶社宅，今高市議會「高雄市社會住宅擴建與營運藍圖」公聽會，會中多名專家學者提出，高市社宅最大的挑戰不是興建，而是未來財政與維管。

根據2015年衛福部統計的弱勢需求量，高雄有4萬3821戶社宅需求。Ours都市改革組織研究員廖庭輝表示，市府興建社宅需量力而為，「不要過度追求標章，只求蓋出示範住宅，這對往後興建會是龐大的財政壓力。」廖庭輝舉例，「北市初期社宅還有免治馬桶，後來成本考量後拿掉此設備，就會被批評後來入住的人是二等公民嗎？」

住都中心也回應，社宅是提供好宅，非豪宅，在租金制定上，由縣市政府自蓋的社宅可依照當地狀況訂出收費標準。在財政上，住都中心有提供融資平台，希望縣市政府都以縣市政府都以不要動用公務預算為營運原則。

義守大學公共政策與管理學系助理教授吳明孝表示，社會住宅的租金、入住資格等條件都是地方政府可以自行訂定的，但目前高雄缺完整法規，建議市府著手制訂社會住宅自治條例，「社宅相關規定不見得要照著中央住宅法走，一定要因地制宜，才不會讓民眾看得到吃不到。」

公聽會主持人高市議員吳益政表示，高雄社宅需求只會日益增加，為確保需要的人可以申請得到，近日將與專家學者著手制定自治條例，「社宅只租不賣，相關規定一定要完備，才能健全租屋制度，讓民眾安居。」

廖庭輝也建議，在社宅分配上應以排隊制，取代抽籤制，排隊制能讓申請民眾知道自己約何時可入住。另外在租金上，應明確制定「管理費」，而不是統稱租金，才符合使用者付費原則。

屏東大學不動產經營學系副教授白金安則指出，過去國宅被貼上品質不佳的標籤，因台灣的房子一蓋後續就不再整修，「就像衣服一穿就是一輩子，除非磁磚會砸到人才會處理。」白金安說，在新加坡國家蓋的住宅每過一段時間就會整建維護，讓住民維持一定居住品質。

建築師曾瑞宏認為，社宅推動將影響未來20、30年，在計畫、設計時應與民眾溝通，在設計時，因為社宅只租不售，應提供更多貯存空間，提供更多公共空間讓社區、民眾交流。建築師趙建銘負責高市凱旋青樹社宅計畫，他認為，城中城事件後，大家發現有些人是社會住宅沒有照顧到的或照顧不到的，「這些弱勢租不起社宅」，他建議市府應提出更多元的社宅規畫，甚至是混居等來滿足不同族群的住宅需求。

高雄市議會今舉行「高雄市社會住宅擴建與營造藍圖」公聽會。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今舉行「高雄市社會住宅擴建與營造藍圖」公聽會。記者林巧璉／攝影

社宅 社會住宅 建築

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