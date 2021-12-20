快訊

愛孩子卻看不到細節？ 作家分析王力宏文章「最嚴重問題」

北市女採檢陽性疑本土個案 羅一鈞：懷疑檢體出問題將等三採

金門首件國家重要古物 蔡復一畫像回家了

中央社 / 金門縣20日電

冬至祭祖是金門重要習俗，對金沙鎮蔡厝的蔡氏家族而言，祭拜祖先「蔡復一畫像」更是重頭戲。身為金門首件國家重要古物的「蔡復一畫像」已在冬至前在家鄉亮相，明年展出。

蔡復一畫像開箱儀式昨天在金門文化園區歷史民俗博物館舉行，畫像修復師范定甫小心翼翼掀開畫像保護紙，副縣長李增財、社團法人金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰、金門縣文化局長許正芳、文化園區管理所所長郭怡汝等人在旁屏氣凝神觀看見證。

許正芳表示，文化局與金門史博館現正如火如荼規劃 「蔡復一畫像」前世今生典藏展，預定明年1月展出修復後畫像及相關文獻。

金門縣文化局文化資產網頁指出，明朝晚年在現今金門縣金沙鎮蔡厝出生的蔡復一，官至「五省經略」，總督貴州、雲南、湖廣軍務，兼巡撫貴州，廣西、雲南、四川諸郡鄰貴州者，死後追贈兵部尚書，是明代晚期重要歷史人物。

文化局進一步指出，蔡復一是蔡厝蔡氏家族第21世祖，而「蔡復一畫像」是這個家族代代傳承保有的重要文物；家族每年會在冬至祭祖以及蔡復一的忌日時，拿出畫像祭拜蔡復一。

民國80年代，擔心頻繁打開畫像造成損壞，蔡氏家族以照相複製品取代真品祭祀，原作幾乎就束之高閣，往後的20多年間，只打開過2、3次。

縣文化局在106年委託學者辦理「蔡復一畫像文化資產價值研究」案，確認蔡復一畫作完成年代可上溯明天啟年間（西元1625年），而其他各地傳世祖先畫像案例，大多要晚至清代後期的19世紀，可說是台澎金馬年代最早的明代祖先畫像。

文化部在109年6月通過指定「蔡復一畫像」為國家重要古物，也是金門首件重要古物；當年8月間，金門縣長楊鎮浯親自將文化部指定公告表正本，以及修復後畫像複製掛軸送交保存團體蔡厝西堡蔡氏宗親會，供日後祭祖使用。

縣文化局爭取到文化部專案補助辦理的「蔡復一畫像」前世今生典藏展，預定明年1月開展；在開展前，原版畫像寄存在國立台灣博物館，並於今年12月送返金門，昨天開箱；這件令金門人引以為傲、在外流浪多年的國家重要古物，終於安然回家了。

金門 文化局

延伸閱讀

金門虎年玉璽酒 抽出幸運4千縣民抽籤購得

虎年玉璽酒抽籤 4000名金門縣民可價購

封筆近半世紀 金門許麗芬獲浯島文學獎

影／金門縣長楊鎮浯就職3周年搞直播談政績 自評打79分

相關新聞

屏縣鹽洲教會150周年耶誕點燈 小漁村十米高夢幻耶誕樹

屏東基督長老教會今年三大教會歡慶150年，屏東教會、林邊竹仔腳教會與鹽洲教會，今年縣府點亮三處教會，昨天晚間在新園鄉鹽洲...

高捷小港林園線核定了！ 拚明年底前動工

高雄捷運小港林園線確定可蓋了！行政院17日函文正式同意「高雄捷運小港林園線可行性研究案」，此線軌道長度12公里，將有7座...

高市圖甄選13至18歲青年董事 參與公共事務營運提案

高市圖是全國第一個地方行政法人圖書館，為了促進青少年對公共事務參與的熱忱，並建置公共圖書館與青少年溝通交流的平台，邀請青...

高市社宅需求日益增加 專家：未來財務營運是挑戰

這兩個月來高雄招商喜事頻傳，台積電、英特格、默克等大廠投資消息一出，高雄房價漲聲不斷，社會住宅的需求也日益增加。高雄目前...

金門虎年玉璽酒 抽出幸運4千縣民抽籤購得

金門酒廠推出12生肖系列玉璽酒，金門縣長楊鎮浯今日公開抽籤，抽出4000名縣民，以1萬6800元將2022年「福虎昇豐」...

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」衛武營安座 展書藝之美

「2022台灣燈會」111年2月15日至2月28日在高雄舉辦，雙展區在衛武營與愛河灣。設在衛武營都會公園的主燈「鳳彩飛舞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。