金門首件國家重要古物 蔡復一畫像回家了

冬至祭祖是金門重要習俗，對金沙鎮蔡厝的蔡氏家族而言，祭拜祖先「蔡復一畫像」更是重頭戲。身為金門首件國家重要古物的「蔡復一畫像」已在冬至前在家鄉亮相，明年展出。

蔡復一畫像開箱儀式昨天在金門文化園區歷史民俗博物館舉行，畫像修復師范定甫小心翼翼掀開畫像保護紙，副縣長李增財、社團法人金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰、金門縣文化局長許正芳、文化園區管理所所長郭怡汝等人在旁屏氣凝神觀看見證。

許正芳表示，文化局與金門史博館現正如火如荼規劃 「蔡復一畫像」前世今生典藏展，預定明年1月展出修復後畫像及相關文獻。

金門縣文化局文化資產網頁指出，明朝晚年在現今金門縣金沙鎮蔡厝出生的蔡復一，官至「五省經略」，總督貴州、雲南、湖廣軍務，兼巡撫貴州，廣西、雲南、四川諸郡鄰貴州者，死後追贈兵部尚書，是明代晚期重要歷史人物。

文化局進一步指出，蔡復一是蔡厝蔡氏家族第21世祖，而「蔡復一畫像」是這個家族代代傳承保有的重要文物；家族每年會在冬至祭祖以及蔡復一的忌日時，拿出畫像祭拜蔡復一。

民國80年代，擔心頻繁打開畫像造成損壞，蔡氏家族以照相複製品取代真品祭祀，原作幾乎就束之高閣，往後的20多年間，只打開過2、3次。

縣文化局在106年委託學者辦理「蔡復一畫像文化資產價值研究」案，確認蔡復一畫作完成年代可上溯明天啟年間（西元1625年），而其他各地傳世祖先畫像案例，大多要晚至清代後期的19世紀，可說是台澎金馬年代最早的明代祖先畫像。

文化部在109年6月通過指定「蔡復一畫像」為國家重要古物，也是金門首件重要古物；當年8月間，金門縣長楊鎮浯親自將文化部指定公告表正本，以及修復後畫像複製掛軸送交保存團體蔡厝西堡蔡氏宗親會，供日後祭祖使用。

縣文化局爭取到文化部專案補助辦理的「蔡復一畫像」前世今生典藏展，預定明年1月開展；在開展前，原版畫像寄存在國立台灣博物館，並於今年12月送返金門，昨天開箱；這件令金門人引以為傲、在外流浪多年的國家重要古物，終於安然回家了。