金門虎年玉璽酒 抽出幸運4千縣民抽籤購得

金門酒廠推出12生肖系列玉璽酒，金門縣長楊鎮浯今日公開抽籤，抽出4000名縣民，以1萬6800元將2022年「福虎昇豐」玉璽酒帶回家。楊鎮浯說，由於去年在國內引起很大的轟動，今年除了縣民抽籤購買，只要在金酒門市消費滿1萬元，也有參與酒價購資格，消費越多中籤機率越高。

楊鎮浯與金酒公司董事長黃怡凱，上午在酒廠行政大樓公開抽籤。楊致詞時表示，每年生肖玉璽酒都是限量生產6000盒，去年在國內引起很大的轟動，因此延續去年縣民抽籤價購，有4000名幸運縣民可以新台幣1萬6800元購得2022年「福虎昇豐」玉璽酒。