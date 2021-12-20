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金門虎年玉璽酒 抽出幸運4千縣民抽籤購得

聯合報 / 記者劉懿萱蔡家蓁／新北即時報導
金門酒廠推出12生肖系列玉璽酒，金門縣長楊鎮浯今日公開抽籤，抽出4000名縣民，以1萬6800元將2022年「福虎昇豐」玉璽酒帶回家。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠推出12生肖系列玉璽酒，金門縣長楊鎮浯今日公開抽籤，抽出4000名縣民，以1萬6800元將2022年「福虎昇豐」玉璽酒帶回家。記者蔡家蓁／攝影

金門酒廠推出12生肖系列玉璽酒，金門縣長楊鎮浯今日公開抽籤，抽出4000名縣民，以1萬6800元將2022年「福虎昇豐」玉璽酒帶回家。楊鎮浯說，由於去年在國內引起很大的轟動，今年除了縣民抽籤購買，只要在金酒門市消費滿1萬元，也有參與酒價購資格，消費越多中籤機率越高。

楊鎮浯與金酒公司董事長黃怡凱，上午在酒廠行政大樓公開抽籤。楊致詞時表示，每年生肖玉璽酒都是限量生產6000盒，去年在國內引起很大的轟動，因此延續去年縣民抽籤價購，有4000名幸運縣民可以新台幣1萬6800元購得2022年「福虎昇豐」玉璽酒。

除了縣民抽籤，楊鎮浯表示，明年1月1日至4月30日止，在金酒台灣本島各展售處單張發票消費滿1萬元者，也有1次參加抽「福虎昇豐」玉璽酒價購資格，消費越多中籤機率越高，預計明年5月抽出，共有200盒。其餘「福虎昇豐」玉璽酒可洽詢免稅通路，預計2月之後販售。

楊鎮浯與金酒公司董事長黃怡凱，上午在酒廠行政大樓公開抽籤。記者蔡家蓁／攝影
楊鎮浯與金酒公司董事長黃怡凱，上午在酒廠行政大樓公開抽籤。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 金門 政大

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