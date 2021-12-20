2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」衛武營安座 展書藝之美

「2022台灣燈會」111年2月15日至2月28日在高雄舉辦，雙展區在衛武營與愛河灣。設在衛武營都會公園的主燈「鳳彩飛舞」今天正式安座，交通部觀光局長張錫聰與高雄市長陳其邁主持。主燈設計首度結合書法藝術，以在地鳳山為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘氣旋而起的優美之姿。

「2022台灣燈會」在高雄，明年2月15日元宵節當日晚間7點正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動至2月28日晚上10點半結束。除了傳承傳統燈藝文化外，更融入藝術設計、創新科技，並與世界級光影藝術接軌。今年主燈贊助單位是中華電信。

交通部觀光局長張錫聰表示，此次主燈坐落於高雄鳳山區，為展現近年燈會積極融入在地元素，主燈設計首度結合書法藝術，以在地鳳山為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘氣旋而起的優美之姿，棲息在祥雲籠罩的高山上，饒富現代風格及傳統書藝。

主燈整體「鳳」字造型，由書法家董陽孜與藝術家呂秉承共同發想討論，將書法造型轉換為實體，巧妙將書法文字藝術跨界台灣燈會。主燈命名為「鳳彩飛舞」，彰顯書法文采所呈現的龍飛鳳舞、氣韻靈動之勢。董陽孜也親自題字「鳳彩飛舞、福祐臺灣」，置於主燈山脈造型中，搭配整體燈光效果，更增添作品藝術氣息。