快訊

直播／今日本土+0、境外+11 無死亡個案

大咖女星也牽扯王力宏 狗仔爆線索「和F4成員交往過」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」衛武營安座 展書藝之美

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2022台灣燈會」主燈「鳳彩飛舞」設在衛武營都會公園，今天進行安座。記者徐如宜／攝影
「2022台灣燈會」主燈「鳳彩飛舞」設在衛武營都會公園，今天進行安座。記者徐如宜／攝影

「2022台灣燈會」111年2月15日至2月28日在高雄舉辦，雙展區在衛武營與愛河灣。設在衛武營都會公園的主燈「鳳彩飛舞」今天正式安座，交通部觀光局長張錫聰與高雄市長陳其邁主持。主燈設計首度結合書法藝術，以在地鳳山為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘氣旋而起的優美之姿。

「2022台灣燈會」在高雄，明年2月15日元宵節當日晚間7點正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動至2月28日晚上10點半結束。除了傳承傳統燈藝文化外，更融入藝術設計、創新科技，並與世界級光影藝術接軌。今年主燈贊助單位是中華電信。

交通部觀光局長張錫聰表示，此次主燈坐落於高雄鳳山區，為展現近年燈會積極融入在地元素，主燈設計首度結合書法藝術，以在地鳳山為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘氣旋而起的優美之姿，棲息在祥雲籠罩的高山上，饒富現代風格及傳統書藝。

主燈整體「鳳」字造型，由書法家董陽孜與藝術家呂秉承共同發想討論，將書法造型轉換為實體，巧妙將書法文字藝術跨界台灣燈會。主燈命名為「鳳彩飛舞」，彰顯書法文采所呈現的龍飛鳳舞、氣韻靈動之勢。董陽孜也親自題字「鳳彩飛舞、福祐臺灣」，置於主燈山脈造型中，搭配整體燈光效果，更增添作品藝術氣息。

市長陳其邁表示，2022台灣燈會為雙燈區，主燈區在衛武營，愛河灣燈區會呈現海洋首都、港灣城市既在地又國際的特色，會是歷年來最熱鬧的燈會。也非一次性的展出，會朝向永續、保留，成為城市意象與景觀的一部分，讓高雄不管是在白天或是夜晚，都有不一樣的面貌。燈光改造加上城市美學，呈現高雄多元、兼容並蓄的風貌。

「2022台灣燈會」主燈「鳳彩飛舞」設在衛武營都會公園，今天進行安座。記者徐如宜／攝影
「2022台灣燈會」主燈「鳳彩飛舞」設在衛武營都會公園，今天進行安座。記者徐如宜／攝影
交通部觀光局長張錫聰（左三）與高雄市長陳其邁（右三），為設在衛武營都會公園的主燈「鳳彩飛舞」主持安座。記者徐如宜／攝影
交通部觀光局長張錫聰（左三）與高雄市長陳其邁（右三），為設在衛武營都會公園的主燈「鳳彩飛舞」主持安座。記者徐如宜／攝影
「2022台灣燈會」主燈「鳳彩飛舞」設在衛武營都會公園，今天進行安座。記者徐如宜／攝影
「2022台灣燈會」主燈「鳳彩飛舞」設在衛武營都會公園，今天進行安座。記者徐如宜／攝影

台灣燈會 衛武營

延伸閱讀

衛武營場館友善計畫推文化平權 邀身障者參與藝術創作

逾九成露營區非法 王國材：修法上路前先輔導

台灣6大知名景點 疫後展望112年升級國際旅遊亮點

除了帛琉 觀光局長張錫聰：台灣沒有其他旅遊泡泡計畫

相關新聞

屏縣鹽洲教會150周年耶誕點燈 小漁村十米高夢幻耶誕樹

屏東基督長老教會今年三大教會歡慶150年，屏東教會、林邊竹仔腳教會與鹽洲教會，今年縣府點亮三處教會，昨天晚間在新園鄉鹽洲...

金門虎年玉璽酒 抽出幸運4千縣民抽籤購得

金門酒廠推出12生肖系列玉璽酒，金門縣長楊鎮浯今日公開抽籤，抽出4000名縣民，以1萬6800元將2022年「福虎昇豐」...

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」衛武營安座 展書藝之美

「2022台灣燈會」111年2月15日至2月28日在高雄舉辦，雙展區在衛武營與愛河灣。設在衛武營都會公園的主燈「鳳彩飛舞...

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」 順利完成安座

2022台灣燈會即將在明年2月15日至2月28日於高雄舉辦，以衛武營展區及愛河灣展區雙展區方式呈現，主燈「鳳彩飛舞」正式...

屏縣潮州鎮首間非營利幼兒園今揭牌 減輕家長經濟負擔

屏東縣府擴大設置非營利幼兒園，今在潮州鎮光春國小舉行光春非營利幼兒園揭牌典禮，光春國小設置非營利幼兒園，在校園內新建幼兒...

澎湖休憩園區暨童樂園今揭牌 藍孔雀、黑山羊來了

澎湖休憩園區綠環境營造暨童樂園今天揭牌，首波開放藍孔雀園、梅花鹿園、黑山羊園，將作為生態教育場域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。