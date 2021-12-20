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屏縣潮州鎮首間非營利幼兒園今揭牌 減輕家長經濟負擔

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府擴大設置非營利幼兒園，今在潮州鎮光春國小舉行光春非營利幼兒園揭牌典禮，光春國小設置非營利幼兒園，在校園內新建幼兒園園舍，打造安全健康、友善場域、樂活成長與資源共享的教學環境。記者劉星君／攝影
屏東縣府擴大設置非營利幼兒園，今在潮州鎮光春國小舉行光春非營利幼兒園揭牌典禮，光春國小設置非營利幼兒園，在校園內新建幼兒園園舍，打造安全健康、友善場域、樂活成長與資源共享的教學環境。記者劉星君／攝影

屏東縣府擴大設置非營利幼兒園，今在潮州鎮光春國小舉行光春非營利幼兒園揭牌典禮，光春國小設置非營利幼兒園，在校園內新建幼兒園園舍，打造安全健康、友善場域、樂活成長與資源共享的教學環境。家長陳姿玲育有3個兒女，老三今年4歲，就讀非營利幼兒園免繳費用，她說，減輕經濟負擔，很喜歡校園的新環境。

縣長潘孟安說，屏東公幼體系邁向新的里程碑，縣府區域盤整閒置教室空間，或媒合社團合作建立非營利幼兒園，考量私立幼兒園生存經營，與私幼簽約，縣內有9成2的私幼跟縣府簽約準公共化幼兒園。

教育處指出，光春國小設置非營利幼兒園，爭取經費新建二層樓共8間教室的幼兒園園舍，總計經費3900多萬元，由屏東縣宥薰教育協會經營，核定招收2歲至入國民小學前幼兒共4班106名幼兒。

園長許靜芳說，幼兒園62名幼童，幼幼班兩班共32名，3到5歲的有30人，下學期報名有15人，學校教學理念採取讓孩子們從遊戲中學習，讓孩子們學習無負擔。

家長陳姿玲說，非營利幼兒園設置減輕家長經濟負擔，她有三個兒女，老么今年4歲，就讀小班，喜歡自然學習方式，且月費差很多，第三胎就讀免繳費用。

潮州鎮公所設立鄉立幼兒園，鎮公所主秘王建元說，鄉立幼兒園招收350名幼童，現有330名，鄉立幼兒園對於特殊學生照顧也很重視，有的會依照情況安排一對一的教學。

教育處指出，潮州鎮2歲至入國民小學前幼兒人口數為1300人，潮州鎮公共化幼兒園總核定招生數為555名幼兒﹔110學年度增加光春非營利幼兒園，潮州鎮公共化幼兒園供應量共661名幼兒，私立幼兒園供應量1555名幼兒，潮州鎮2歲至入國民小學前幼兒入園率已達8成。

教育處指出，就讀非營利幼兒園第1胎每月收取2,500元，第2胎每月收取1500元，低收入戶、中低收入戶、第3胎以上子女免繳費用，以減輕家長育兒的負擔。為讓家長安心工作，非營利幼兒園收托服務時間可配合家長需求，收托時間為上午8時至下午5時，寒、暑假正常上課，並提供延長照顧服務，滿足家長托育需求。

教育處指出，屏東縣2歲至入國民小學前幼兒數為2萬1387人，110學年度屏東縣新設立6園非營利幼兒園共增加468名供應量，屏東縣非營利幼兒園數達20園（含分班），屏東縣110學年度公共化幼兒園供應量8661名幼兒，私立幼兒園供應量1萬3967名幼兒，2歲至入國民小學前幼兒入園率已達7成﹔屏東縣政府規畫111學年度再新設立2園非營利幼兒園共增加256名供應量，屆時非營利幼兒園達22園（含分班）大幅提升屏東縣公共化教保服務量。

屏東縣府擴大設置非營利幼兒園，今在潮州鎮光春國小舉行光春非營利幼兒園揭牌典禮，光春國小設置非營利幼兒園，在校園內新建幼兒園園舍，打造安全健康、友善場域、樂活成長與資源共享的教學環境。記者劉星君／攝影
屏東縣府擴大設置非營利幼兒園，今在潮州鎮光春國小舉行光春非營利幼兒園揭牌典禮，光春國小設置非營利幼兒園，在校園內新建幼兒園園舍，打造安全健康、友善場域、樂活成長與資源共享的教學環境。記者劉星君／攝影

幼兒園 屏東縣政府 小學

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