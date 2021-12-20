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虎年玉璽酒抽籤 4000名金門縣民可價購

中央社 / 金門縣20日電

金門縣長楊鎮浯和金酒公司董事長黃怡凱等人共同啟動下，共有4000名幸運縣民可以新台幣1萬6800元購得2022年「福虎昇豐」玉璽酒，得獎名單下午公布。

公開抽籤上午在酒廠行政大樓媒體簡報室以直播方式進行。楊鎮浯致詞時表示，每年生肖玉璽酒都是限量生產6000盒，由於限量更形珍貴，每年都造成搶購。他說，2021年金牛犇騰玉璽酒首度採用金門縣民抽籤價購，引起縣民熱烈迴響；為了持續振興金門經濟，同時避免人情關說，明年「福虎昇豐」玉璽酒延續這種抽籤價購方式辦理。

除了今天公開抽籤，楊鎮浯表示，明年1月1日至4月30日止，在金酒台灣本島各展售處單張發票消費滿1萬元者，也有1次參加抽「福虎昇豐」玉璽酒價購資格，消費越多中籤機率越高，預計明年5月抽出，共有200盒。其餘「福虎昇豐」玉璽酒可洽詢免稅通路，預計2月之後販售。

在金門大學資訊工程系系主任趙于翔和律師陳詩文見證下，楊鎮浯和黃怡凱與各鄉鎮長共同按下啟動抽籤儀式後，立即由電腦亂數抽出4000名幸運的金門民眾。

金酒表示，「福虎昇豐」玉璽酒1盒，酒度56度，容量600公升，每盒價購為1萬6800元。具抽籤資者為今年12月9日前年滿20歲且入籍金門的縣民。

中籤名單今天下午5時在金門酒廠官方網站，金酒並會同步寄發中籤通知單給中籤者。金酒表示，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，這次有別於之前銷售方式，明年1月7日到25日細分各村里民眾到金酒福利大樓價購時間，以分散人潮。另外，補價購日期為2月14日至20日。

金門 楊鎮浯 直播

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