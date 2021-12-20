輪椅壘球邀請賽屏東隊獲亞軍 走出戶外參與不再旁觀者

屏東縣身心障礙輪椅壘球隊「脊時出擊」，成軍不到一個月，昨天參加縣府舉辦全國輪椅壘球邀請賽，雖然被逆轉勝，拿下亞軍，冠軍由桃園大力髓手隊獲得。參與的隊員皆是脊髓損傷者，走出戶外參與，不再只是旁觀者，一同享受運動快樂。

屏東縣政府去年舉辦第20屆全國脊髓損傷者運動大會，屏東在地一群熱愛運動的脊損傷友當時在為期二天一夜的運動賽事中燃起了熱血的運動魂，除持續推展各項運動，今年促成屏東「脊時出擊」輪椅壘球隊的成立，期待藉此鼓勵更多身障朋友走出家園，共同體驗運動樂趣。

屏東縣脊髓損傷者協會理事長黃俞榕也是隊員之一，他說，因為一次意外讓他再也沒站起來過，但透過運動，讓自己回復信心，心情愉快，也有更多與人群、社會接觸的機會。

屏縣府舉辦全國輪椅壘球邀請賽，共有四個隊伍參賽，新北市輪椅夢公園的「夢公園隊」、桃園脊髓損傷者潛能發展中心「大力髓手隊」、高雄脊髓損傷協會的「成功隊」以及屏東「脊時出擊隊」，四隊輪椅壘球隊齊聚屏東河濱公園。

屏東「脊時出擊」隊三壘手龍大中，他受傷前是冷氣維修師傅，發生意外時，當時兩個孩子年紀都很小，還要照顧年邁的老母親，他在太太支持下，撐過最黑暗的2年。復健的過程中，認識同為傷友，也是隊友黃俞榕，邀請跟他們一起打輪椅壘球，受傷前很喜歡球類運動，沒想到在輪椅可以接續有興趣的運動。

擔任外野手的吳明勳，受傷前是名職業軍人，遭到酒駕的小客車追撞受傷，媽媽跟姊姊放下手邊工作在醫院照顧，但被禁錮在輪椅上的生活令人難以忍受，脾氣變得消極、暴躁，後來有傷友分享了參加輪椅壘球隊、脊髓損傷運動會等趣事，讓他對後面的未來生活多了一點期待。他說，參與輪椅壘球隊，不再只是旁觀者，即使沒有下場比賽，也能跟大家享受運動樂趣。