屏縣鹽洲教會150周年耶誕點燈 小漁村十米高夢幻耶誕樹

屏東基督長老教會今年三大教會歡慶150年，屏東教會、林邊竹仔腳教會與鹽洲教會，今年縣府點亮三處教會，昨天晚間在新園鄉鹽洲教會搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。

縣長潘孟安說，今年屏東基督長老教會有三大教會歡慶150周年，分別為屏東教會、新園鹽洲教會以及林邊竹仔腳教會，感謝教會150年來成為鄉親的信仰寄託，更陪伴地方一起成長發展，傳播溫暖與愛。

潘孟安表示，來到鹽洲教會點燈，特別有意義，除揭開耶誕節序幕外，更象徵溫暖的燈光照亮著每一寸土地，讓更多的人能夠感受上帝的恩典。

鹽洲教會牧師鄭耀宗牧師說，今年適逢鹽洲教會150周年，早在年前就已籌劃盛大舉辦耶誕燈會，感謝屏東縣政府及立委周春米鼎力相助，才有這場耶誕饗宴，讓鹽洲小漁村有機會舉辦這場別開生面的聖誕燈會，歡迎大家來鹽洲觀光，來參觀不一樣的耶誕光環境。