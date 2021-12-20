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屏縣鹽洲教會150周年耶誕點燈 小漁村十米高夢幻耶誕樹

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書

屏東基督長老教會今年三大教會歡慶150年，屏東教會、林邊竹仔腳教會與鹽洲教會，今年縣府點亮三處教會，昨天晚間在新園鄉鹽洲教會搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。

縣長潘孟安說，今年屏東基督長老教會有三大教會歡慶150周年，分別為屏東教會、新園鹽洲教會以及林邊竹仔腳教會，感謝教會150年來成為鄉親的信仰寄託，更陪伴地方一起成長發展，傳播溫暖與愛。

潘孟安表示，來到鹽洲教會點燈，特別有意義，除揭開耶誕節序幕外，更象徵溫暖的燈光照亮著每一寸土地，讓更多的人能夠感受上帝的恩典。

鹽洲教會牧師鄭耀宗牧師說，今年適逢鹽洲教會150周年，早在年前就已籌劃盛大舉辦耶誕燈會，感謝屏東縣政府及立委周春米鼎力相助，才有這場耶誕饗宴，讓鹽洲小漁村有機會舉辦這場別開生面的聖誕燈會，歡迎大家來鹽洲觀光，來參觀不一樣的耶誕光環境。

縣府民政處指出，今年特地點亮三處教會，昨天鹽洲教會搶先點亮10米高的聖誕樹以及炫麗燈光秀，讓平時安靜的小漁村成為耶誕必拍的亮點，耶誕光環境展示至明年元宵節，歡迎民眾到鹽洲來觀賞滿滿漁村味的耶誕燈飾，過不一樣的耶誕節及春節。

屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／屏東縣府提供
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／屏東縣府提供
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣新園鄉鹽洲教會昨晚搶先點亮10米高耶誕樹與炫麗燈光秀，讓平時安靜小漁村成為耶誕亮點，縣長潘孟安說，象徵的溫暖的燈光照亮每寸土地。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣政府 潘孟安 燈會

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