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70名身障選手汗灑球場 永達盃高雄輪椅網球公開賽落幕

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
永達保險經紀人股份有限公司籌備副總張貞芬（右），親自頒獎給永達盃高雄國際輪椅網球公開賽獲獎選手。記者陳弘逸／攝影
永達保險經紀人股份有限公司籌備副總張貞芬（右），親自頒獎給永達盃高雄國際輪椅網球公開賽獲獎選手。記者陳弘逸／攝影

今年因疫情影響，許多ITF（國際網球總會）賽事幾乎全數取消，經ITF特別允許下，亞洲區今年只有台灣和泰國在12月共舉辦三場賽事，其中，永達盃高雄國際輪椅網球公開賽共70人參賽，18人獲獎，也是2021年亞洲區第一場國際賽事，今天下午賽事落幕，在橋頭區竹林網球場舉行閉幕暨頒獎儀式。

來自台北的選手陳駿杰（54歲）與妻子楊綵縈（56歲），夫妻倆打輪椅網球已有逾20年的資歷，今年皆參加永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，分別獲得男子組輪椅網球公開第三名，與女子組輪椅網球公開賽冠軍。

陳駿杰說，當初很難想像，推著輪椅在球場上打球，實際投入後，發現並不是件容易的事，但接觸這項運動後，開始打出興趣，即使推輪椅推到手脫皮，仍會保持熱情把球打好。

楊綵縈說，從技術生疏到上手的過程中，很有成就感，且能在球場上揮汗如雨的運動，能有暢快淋漓的感覺，也能帶來身心愉悅。

永達保險經紀人股份有限公司2005年起，連續贊助台北及高雄輪椅網球公開賽17年，2005年起，加碼支持輪椅夢公園的發展，為身心障礙者創造了友善的運動環境。

永達保險經紀人股份有限公司籌備副總張貞芬說，公司設有社會福利基金會，所有夥伴每月捐出1%所得給基金會運用，因此，連續贊助台北及高雄輪椅網球公開賽17年至今未曾停歇。

張貞芬還說，台北與高雄的比賽場域，基金會也有參與建造，其中，高雄的賽場，已經連續舉辦5年輪椅網球賽事，看著不少身障友人，不受侷限，還願走到賽場為運動努力，這份精神也讓人感動。

來自台北的選手陳駿杰（左）與妻子楊綵縈（右），夫妻倆打輪椅網球已有逾20年的資歷，今年皆參加永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，獲優異成績。記者陳弘逸／攝影
來自台北的選手陳駿杰（左）與妻子楊綵縈（右），夫妻倆打輪椅網球已有逾20年的資歷，今年皆參加永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，獲優異成績。記者陳弘逸／攝影
永達盃高雄國際輪椅網球公開賽共70人參賽，18人獲獎。記者陳弘逸／攝影
永達盃高雄國際輪椅網球公開賽共70人參賽，18人獲獎。記者陳弘逸／攝影
永達盃高雄國際輪椅網球公開賽今天下午賽事落幕，在橋頭區竹林網球場舉行閉幕暨頒獎儀式。記者陳弘逸／攝影
永達盃高雄國際輪椅網球公開賽今天下午賽事落幕，在橋頭區竹林網球場舉行閉幕暨頒獎儀式。記者陳弘逸／攝影
永達盃高雄國際輪椅網球公開賽今天下午賽事落幕，在橋頭區竹林網球場舉行閉幕暨頒獎儀式。記者陳弘逸／攝影
永達盃高雄國際輪椅網球公開賽今天下午賽事落幕，在橋頭區竹林網球場舉行閉幕暨頒獎儀式。記者陳弘逸／攝影

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