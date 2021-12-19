衛武營場館友善計畫推文化平權 邀身障者參與藝術創作
衛武營國家藝術文化中心落實文化平權，擴大藝術參與，與富邦集團合作推動「大眼睛大耳朵─場館友善計畫」，透過逐年優化軟硬體設備及服務，積極促進視聽障朋友參與文化藝術的權益。今年度衛武營場館友善計畫除有「大眼睛大耳朵」導覽與演出欣賞，更增加肢體工作坊與讀劇工作坊，透過專業劇團的引導教學，讓障礙者朋友跳脫身體界線，實際參與藝術創作的樂趣。
衛武營藝術總監簡文彬表示，為了讓更多障礙者朋友能自在走進衛武營，親近、理解並享受藝術，從2019年開始啟動的場館友善計畫，已邁入第三年，透過障礙者朋友的反饋，逐步提升場館設施與服務。同時並感謝富邦集團連續三年大力支持此項計畫，開創藝術共融的無限可能。
衛武營場館友善計畫今年新增3個工作坊，「大手大腳肢體工作坊」對象不分障別，只要對舞蹈或表演藝術有興趣即可參加，邀請滯留島舞蹈劇場以分組遊戲方式，帶著身障及聽障朋友進行肢體開發與培訓課程。課程進行間特別安排手語老師及聽打人員在旁協助，讓不同障別的學員共同學習，勇敢跨出第一步。
「大耳朵肢體工作坊」邀請林靖嵐聽障舞蹈團，參加的對象從最小7歲至70歲，且多數學員從未接觸過舞蹈，課程中老師以感覺聲音震動、感受音頻與自我察覺等方式，開發聽障朋友的肢體律動，讓每位聽障朋友都能自在展現跳舞的熱情，體驗從未接觸過的「新聲音」。「大眼睛點字讀劇工作坊」則與楠梓特殊學校合作，透過讀劇對話練習聲音表情，讓視障學生用聲音表達情緒，演譯不同的角色。
大眼睛大耳朵場館導覽體驗在台北市視障者家長協會及台灣手語翻譯協會的協助下，搭配各項無障礙軟硬體設施、模型輔具、導覽老師及聽障導覽志工，讓障礙者在友善的空間與大眾一同感受衛武營的美好。演出欣賞包括了戲劇、音樂劇、舞蹈與音樂類等多元類型節目。為提供視聽障朋友更好的聆賞經驗，規畫製作包含專屬點字節目單等服務。大眼睛/大耳朵導覽詳細場次資訊與預約，可上衛武營官網查詢，或洽07-2626647專線。
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