衛武營場館友善計畫推文化平權 邀身障者參與藝術創作

衛武營國家藝術文化中心落實文化平權，擴大藝術參與，與富邦集團合作推動「大眼睛大耳朵─場館友善計畫」，透過逐年優化軟硬體設備及服務，積極促進視聽障朋友參與文化藝術的權益。今年度衛武營場館友善計畫除有「大眼睛大耳朵」導覽與演出欣賞，更增加肢體工作坊與讀劇工作坊，透過專業劇團的引導教學，讓障礙者朋友跳脫身體界線，實際參與藝術創作的樂趣。

衛武營藝術總監簡文彬表示，為了讓更多障礙者朋友能自在走進衛武營，親近、理解並享受藝術，從2019年開始啟動的場館友善計畫，已邁入第三年，透過障礙者朋友的反饋，逐步提升場館設施與服務。同時並感謝富邦集團連續三年大力支持此項計畫，開創藝術共融的無限可能。

衛武營場館友善計畫今年新增3個工作坊，「大手大腳肢體工作坊」對象不分障別，只要對舞蹈或表演藝術有興趣即可參加，邀請滯留島舞蹈劇場以分組遊戲方式，帶著身障及聽障朋友進行肢體開發與培訓課程。課程進行間特別安排手語老師及聽打人員在旁協助，讓不同障別的學員共同學習，勇敢跨出第一步。

「大耳朵肢體工作坊」邀請林靖嵐聽障舞蹈團，參加的對象從最小7歲至70歲，且多數學員從未接觸過舞蹈，課程中老師以感覺聲音震動、感受音頻與自我察覺等方式，開發聽障朋友的肢體律動，讓每位聽障朋友都能自在展現跳舞的熱情，體驗從未接觸過的「新聲音」。「大眼睛點字讀劇工作坊」則與楠梓特殊學校合作，透過讀劇對話練習聲音表情，讓視障學生用聲音表達情緒，演譯不同的角色。