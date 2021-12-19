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IFBB PRO健身工廠盃菁英賽 健美好手站上國際規格舞台

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」男子健體總冠軍陳柏榕、男子傳統健美總冠軍蘇奇俊與男子古典健美冠軍吳其航（左至右）。圖／健身工廠提供
「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」男子健體總冠軍陳柏榕、男子傳統健美總冠軍蘇奇俊與男子古典健美冠軍吳其航（左至右）。圖／健身工廠提供

「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」今天在高雄流行音樂中心海音館進行決賽，250名選手參加，四大項目包括男子古典健美、男子傳統健美、男子健體、女子比基尼。去年因疫情停辦，今年賽事除了燈光、音響等硬體設備採用國際高規格，並邀重量級專業評審，包括國際主裁判Amer以及歷屆成功拿下職業卡的選手熱狗王、大H、Anita，讓參賽選手站上媲美國際規格的舞台。女子比基尼組由選手羅毓婷摘冠。

隨著健身人口增加，愈來愈多人熱衷投入健美運動。今年健身工廠盃菁英賽祭出50萬元總獎金，吸引各方健 美好手參加，2千名觀眾到場。

主裁判Amer表示，健美是專業項目，不只是減脂練肌肉、在舞台上展現身材這麼簡單，評分標準是看每一組的肌肉量、狀態、比例勻稱，以及Posing、身體形狀，最終選出最有潛力的選手。健美最大的困難，在於訓練成效不會短時間立竿見影，成果也無法靠一次性的大量訓練一蹴可幾。

「健美是一場耐力馬拉松！」摘下女子比基尼組總冠軍的羅毓婷表示，選手在非賽期也必須克服一成不變的飲食控制，及身體各部位的均勻訓練，因此容易讓人沮喪放棄；即便如此，她仍然願意為了站上舞台、成就自信的自己，選擇堅持下去。

男子傳統、古典健美與健體項目，分別由蘇奇俊、吳其航與陳柏榕獲勝。他們都說為此賽事備賽已久，很感謝評審肯定，站上舞台的那刻所有努力都非常值得，今後也會持續在每個健美舞台展現自我。

「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」女子比基尼組競爭激烈。記者徐如宜／攝影
「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」女子比基尼組競爭激烈。記者徐如宜／攝影
「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」女子比基尼組競爭激烈。記者徐如宜／攝影
「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」女子比基尼組競爭激烈。記者徐如宜／攝影
「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」女子比基尼組冠軍羅毓婷。圖／健身工廠提供
「2021 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽」女子比基尼組冠軍羅毓婷。圖／健身工廠提供

比基尼 健身 菁英

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