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一鍋價值7千元！屏東縣推出超豪華蝦鱉龍王鍋

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳舉辦蝦、鱉水產展售會，現場推出超豪華蝦鱉龍王鍋，有泰國蝦、鱉、龍虎石斑，還加入龜鹿二仙膠，一鍋價值約7千元，業者也有推出蝦鱉家庭鍋1200元。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳舉辦蝦、鱉水產展售會，現場推出超豪華蝦鱉龍王鍋，有泰國蝦、鱉、龍虎石斑，還加入龜鹿二仙膠，一鍋價值約7千元，業者也有推出蝦鱉家庭鍋1200元。記者劉星君／攝影

屏東縣屏北地區里港、九如、鹽埔鄉是屏東淡水水產養殖重心之一，以泰國蝦、鱉為主要養殖。縣府今在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳舉辦蝦、鱉水產展售會，現場推出超豪華蝦鱉龍王鍋，有泰國蝦、鱉、龍虎石斑，還加入龜鹿二仙膠，一鍋價值7千元，業者也有推出蝦鱉家庭鍋1200元。

縣長潘孟安說，屏北地區的里港、九如、鹽埔是屏東淡水水產養殖的重心之一，以泰國蝦、鱉為主要養殖物種，鹽埔鄉設有養殖生產區；泰國蝦以安全用藥的養殖方式，以優良水質及對無毒養殖的嚴格要求，品質保證，鱉含優質不飽和脂肪酸及亞油酸、為養生聖品，以往外銷日本，可說是屏東之光。

潘孟安說，屏縣泰國蝦養殖面積超過1400公頃，每年產量約6000公噸，年產值高達18億元，約占全台生產總數8成，分布在屏北地區的里港、九如、鹽埔等鄉。今年受新冠肺炎疫情衝擊，泰國蝦產業因全台三級警戒，餐廳、釣蝦場無法營運，一度造成產區滯銷。

潘孟安說，此次推廣活動，推出結合泰國蝦及鱉「蝦鱉霸王桌」，滋補甲魚太極鍋搭上6道不同口味泰國蝦料理，讓民眾感受到「屏東不只多一度」，吃完也能體驗到滿滿的「多一肚」。

今天展示現場抽出價值上萬元「蝦鱉霸王桌」，由屏東縣家長協會聚餐的郭佳穎幸運獲得，餐廳也有推出1200元的蝦鱉家庭鍋。

屏東縣屏北地區里港、九如、鹽埔鄉是屏東淡水水產養殖重心之一，以泰國蝦、鱉為主要養殖。縣府今在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳舉辦蝦、鱉水產展售會。記者劉星君／攝影
屏東縣屏北地區里港、九如、鹽埔鄉是屏東淡水水產養殖重心之一，以泰國蝦、鱉為主要養殖。縣府今在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳舉辦蝦、鱉水產展售會。記者劉星君／攝影
屏東縣屏北地區里港、九如、鹽埔鄉是屏東淡水水產養殖重心之一，以泰國蝦、鱉為主要養殖。縣府今在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳舉辦蝦、鱉水產展售會。記者劉星君／攝影
屏東縣屏北地區里港、九如、鹽埔鄉是屏東淡水水產養殖重心之一，以泰國蝦、鱉為主要養殖。縣府今在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳舉辦蝦、鱉水產展售會。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安

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