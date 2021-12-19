昔日學校舉重隊「逃兵」他任獅子會長返鄉回饋添佳話

高雄市南聖獅子會長陳弈任，18年前就學曾加入台南大內國中舉重隊，因成績平平轉而從軍，職業軍人退役經商有成，今帶領獅友們一起回饋10萬元給校方，陳感念當年練習時教練細心指導，希望這筆捐款幫助練舉重學弟妹有更優異表現。

定居高雄的36歲陳弈任，老家在台南玉井，就讀玉井國中國二、三時加入大內國中舉重隊，後因成績平平，陳弈任放棄舉重之路，報考陸軍專科學校士官班錄取，前後當了10年職業軍人，5年前服務屆滿退伍。

陳弈任退伍後學裝潢，認真肯學有成，目前在高雄開設室內裝潢、設計，也陸續參與獅子會回饋社會，2年前興起為舉重隊學弟妹協助之念，在大內國中校長李世昌、教練陳涵彤、大內舉重促進會理事長王義雄、榮譽理事長陳進德等人協助，敲定這次捐贈活動。

陳弈任今帶領高雄市八德、明德、大正、南美、玉山獅子會成員約20多人來到大內國中，一起捐了10萬元用於添購舉重相關設備與訓練，一了心中的願望。