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昔日學校舉重隊「逃兵」他任獅子會長返鄉回饋添佳話

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
大內國中舉重隊學生示範練習情形。記者謝進盛／攝影
大內國中舉重隊學生示範練習情形。記者謝進盛／攝影

高雄市南聖獅子會長陳弈任，18年前就學曾加入台南大內國中舉重隊，因成績平平轉而從軍，職業軍人退役經商有成，今帶領獅友們一起回饋10萬元給校方，陳感念當年練習時教練細心指導，希望這筆捐款幫助練舉重學弟妹有更優異表現。

定居高雄的36歲陳弈任，老家在台南玉井，就讀玉井國中國二、三時加入大內國中舉重隊，後因成績平平，陳弈任放棄舉重之路，報考陸軍專科學校士官班錄取，前後當了10年職業軍人，5年前服務屆滿退伍。

陳弈任退伍後學裝潢，認真肯學有成，目前在高雄開設室內裝潢、設計，也陸續參與獅子會回饋社會，2年前興起為舉重隊學弟妹協助之念，在大內國中校長李世昌、教練陳涵彤、大內舉重促進會理事長王義雄、榮譽理事長陳進德等人協助，敲定這次捐贈活動。

陳弈任今帶領高雄市八德、明德、大正、南美、玉山獅子會成員約20多人來到大內國中，一起捐了10萬元用於添購舉重相關設備與訓練，一了心中的願望。

自稱是舉重「逃兵」的陳弈任說，雖然當初練舉重沒有傲人成績，但當年的教練楊豐田常不厭其煩教導，迄今讓他相當感激，希望在自己能力範圍內回饋學弟妹。

大內國中舉重隊學生熱身情形。記者謝進盛／攝影
大內國中舉重隊學生熱身情形。記者謝進盛／攝影
高雄市南聖獅子會長陳弈任，曾加入台南大內國中舉重隊，今帶領獅子會友返校回饋地方。記者謝進盛／攝影
高雄市南聖獅子會長陳弈任，曾加入台南大內國中舉重隊，今帶領獅子會友返校回饋地方。記者謝進盛／攝影
大內國中舉重教練陳涵彤簡報舉重學生現況。記者謝進盛／攝影
大內國中舉重教練陳涵彤簡報舉重學生現況。記者謝進盛／攝影
高雄市南聖獅子會長陳弈任（右一），今帶領獅子會友返校回饋地方。記者謝進盛／攝影
高雄市南聖獅子會長陳弈任（右一），今帶領獅子會友返校回饋地方。記者謝進盛／攝影

獅子會 台南 軍人

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