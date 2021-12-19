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給毛孩溫暖家！屏縣「微笑浪浪・中途小站」認養超過100隻犬貓

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，提升認養率，今天在縣立總圖戶外舉辦毛孩回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，提升認養率，今天在縣立總圖戶外舉辦毛孩回娘家。記者劉星君／攝影

給毛孩溫暖的家！屏東縣府今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，提升認養率，流浪犬貓經過絕育、植晶片、注射狂犬病疫苗，帶到合作店家讓民眾認養，3月至認養流浪犬貓共100隻，合作店家19家；遭捕獸夾夾傷的「小樹」，被迫截肢成為三腳狗，認養「小樹」的葉輔哲今天也帶小樹回娘家，他說，小樹雖然只有三隻腳，但牠跑得飛快。

屏東縣議員陳揚長期關注動保議題，他說，他當初提案微笑浪浪認養計畫，感謝縣府採納，如今有許多店家加入，送養100隻流浪犬貓，感謝協力店家，「動物不會說話，要有人為它們發聲」。

今天在屏東縣立圖書館總館戶外舉辦認養成果發表會，透過野餐派對，邀請寵物友善店家與認養戶一起帶毛小孩回娘家。

在山區遭捕獸夾夾傷「小樹」，被迫截肢成為三腳狗，讓人不捨，住在高雄的葉輔哲半年前在中途小站麷咖啡寵物友善餐廳介紹下，認識「小樹」，決定認養「小樹」，「小樹」也與家中白色博美「毛毛」 一起和平相處，兩隻狗狗也成為超可愛的「黑白配」。

葉輔哲今開心帶著「小樹」回到屏東，他說，當初看到「小樹」被捕獸鋏遭夾傷的照片深可見骨，相當痛心。他給「小樹」溫暖的家，雖然「小樹」只有三隻腳，但是跑起來飛快呢，有時候還追不上牠的速度。

潘孟安說，屏東公立犬貓中途之家目前已滿編的狀態，謝謝19家寵物店家、友善寵物餐廳等，成為貓狗中途站，推廣友善領養不棄養，打造友善的空間及環境。

潘孟安說，未來將在麟洛鄉設置流浪動物收容中心，將有動物醫院、設置美容學校、訓練中心等收容中心，經費約2億元，預計明年10月將完工。農業處指出，屏東縣寵物登記戶數共7534戶，遊蕩犬（貓）絕育隻數約6500餘隻。

屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，提升認養率，今天在縣立總圖戶外舉辦毛孩回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，提升認養率，今天在縣立總圖戶外舉辦毛孩回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，提升認養率，今天在縣立總圖戶外舉辦毛孩回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，提升認養率，今天在縣立總圖戶外舉辦毛孩回娘家。記者劉星君／攝影
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，葉輔哲帶著半年前認養的「小樹」（黑色狗）回娘家，「小樹」遭捕獸夾夾傷，被迫截肢，成為三腳狗。記者劉星君／攝影
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，葉輔哲帶著半年前認養的「小樹」（黑色狗）回娘家，「小樹」遭捕獸夾夾傷，被迫截肢，成為三腳狗。記者劉星君／攝影
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，葉輔哲（左）帶著半年前認養的「小樹」（黑色狗）回娘家，小樹與家中「毛毛」（白色博美犬），成為超可愛的黑白配。記者劉星君／攝影
屏東縣今年3月啟動「微笑浪浪・中途小站」，打造流浪犬貓中途避風港，葉輔哲（左）帶著半年前認養的「小樹」（黑色狗）回娘家，小樹與家中「毛毛」（白色博美犬），成為超可愛的黑白配。記者劉星君／攝影

屏東縣 認養 寵物 潘孟安

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