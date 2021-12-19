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影／金門縣長楊鎮浯就職3周年搞直播談政績 自評打79分

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
對於媒體詢問，三周年的施政成績，金門縣長楊鎮浯自評給自己打了79分。記者蔡家蓁／攝影
對於媒體詢問，三周年的施政成績，金門縣長楊鎮浯自評給自己打了79分。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長楊鎮浯就職3周年今天下午率縣府一級主官，透過直播的方式向縣民說明施政成果。楊鎮浯強調，他就職以來面對縣政問題從不迴避，而是積極的面對問題、解決問題；對於三周年的施政成績，楊鎮浯自評給自己打了79分。

楊鎮浯表示，過去兩年在新冠疫情的影響之下，整個團隊在疫情防守上做得很好，紓困振興方面也立即反應。雖然這兩年來大環境不好，但不只是防疫，他在財政、人事、專業或者文官體制都有所作為，這讓他很驕傲。

楊鎮浯對於自己競選的承諾與政見，認為目前都有7成至8成的達成率，而且許多過往遺留的問題，他與縣府團隊也積極面對，絕無迴避，他認為可以給金門鄉親交出一份很好的成績單。

問及過去三年的表現，給自己打幾分？楊鎮浯自評有79分！楊鎮浯認為，過去3年如沒有外在環境，如COVID-19疫情等因素的干擾，整個縣府團隊的施政可以有90分以上。

縣府說明，施政成果主要聚焦在「防範疫情、守護淨土」、「貼心照顧、守護鄉親」及「有序發展、守護家園」等3大面向。具體落實在金門0確診、5000元紓困金、3000元振興券；布建托嬰中心、2歲幼幼班、親子館、巷弄長照站3年成長6倍、社區照顧關懷據點3年增加11處、推動海廢保麗龍、廢漁網、廚餘之循環再利用，以永續的理念兼顧環保與經濟。

對於楊鎮浯過去3年的政績，許姓民眾認為，抱持認同的正面態度，尤其是教育政策讓他們最有感，自己家中也有小朋友，對於孩子的托育、教育很重視，看到今年有更多托嬰中心的成立，以及更多學校成立幼幼班，讓他們安心不少。

「有點無感」也有民眾表示，已經上任3年，卻沒有讓人印象深刻的政績端出來，反而是在圖美館、環北拓寬等建設上，都沒有好好的跟鄉親溝通；另外，常常花錢搞直播等作為，讓人詬病。

金門縣長楊鎮浯就職3周年今天下午率縣府一級主官，透過直播的方式向縣民說明施政成果，圖為各局室主管上台擊掌，展現活力。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯就職3周年今天下午率縣府一級主官，透過直播的方式向縣民說明施政成果，圖為各局室主管上台擊掌，展現活力。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯就職3周年今天辦直播說明施政成果，圖為各局室主管展示政績拼圖。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯就職3周年今天辦直播說明施政成果，圖為各局室主管展示政績拼圖。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天特別辦直播，說明這3年來的施政表現。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天特別辦直播，說明這3年來的施政表現。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯就職3周年今天下午率縣府一級主官，透過直播的方式向縣民說明施政成果。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯就職3周年今天下午率縣府一級主官，透過直播的方式向縣民說明施政成果。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 疫情 金門

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