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屏東啟動「微笑浪浪．中途小站」 認養帶毛孩回家

中央社 / 屏東19日電

屏東公立犬貓中途之家已滿編，19家合作寵物店家暫成為毛小孩中途避風港。縣府今天舉行認養成果發表會，活動透過野餐派形形式，邀請寵物友善店家及認養戶帶牠們回家。

屏東縣政府農業處今天新聞稿表示為為推廣友善動物，自民國110年3月啟動「微笑浪浪．中途小站」計畫以來，目前已成功送養超過100隻犬貓。縣府鼓勵民眾飼養寵物以「領養代替購買」及「領養不棄養」，並與在地店家合作，上午在縣立圖書館戶外辦理認養成果發表會，透過野餐派對，邀請寵物友善店家及認養戶帶毛小孩回娘家。

屏東縣長潘孟安表示，屏東公立犬貓中途之家目前已滿編，感謝19家寵物店家成為犬貓中途站，希望透過今天活動，讓縣內更多寵物店業者與縣府合作，一同推廣友善領養不棄養，打造友善空間及環境。

潘孟安說，未來將會在麟洛地區新增動物醫院，包括設置美容學校、訓練中心等收容中心，更藉由家戶普查宣導飼主責任，稽查犬貓絕育、寵物晶片登記及注射狂犬病疫苗注射等事項。

依縣府農業處數據，目前屏東縣寵物登記戶數達7534戶，遊蕩犬(貓)絕育隻數約6500隻。因應政府犬貓零撲殺政策，目前公立犬貓中途之家犬貓在養率超過標準值，已無空間再收容流浪犬貓。

縣府與在地寵物友善店家合作啟動「微笑浪浪．中途小站」計畫，建立流浪犬貓中途避風港，主要是將民眾通報救援流浪犬貓先予絕育、植晶片及注射狂犬病疫苗後，再帶到合作店家讓民眾認養。農業處動物保護及保育科透過粉絲專業FB宣傳毛孩認養資訊，提高犬貓認養機率。

寵物 屏東縣政府 認養 潘孟安 屏東

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