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捐發票兌換石斑魚湯 寒冬送暖做公益

中央社 / 澎湖縣19日電

澎湖區漁會與中油今天聯手在馬公菊島之星廣場舉辦「寒冬送暖」活動，民眾只要持11、12月2張發票，就可兌換一碗石斑魚湯，在寒冬中增添暖意，所有發票將全數捐給惠民啟智中心。

澎湖漁產品寒冬送暖暨中油睦鄰活動今天在菊島之星廣場登場，由區漁會總幹事蔡月嬌與中油馬公站長王綠竹2人共同主持，近1000份熱騰騰石斑魚湯，不到1小時就被兌換一空。

蔡月嬌表示，近2年來，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，餐飲業者生意垂直式下滑，直接衝擊到澎湖的養殖產業，造成養殖業者叫苦連天，藉由結合中油舉辦迎冬抗寒鮮魚湯送暖的試吃品嘗活動，帶動市場活力，改善業界困境。

蔡月嬌也將募到的發票全數捐給澎湖縣惠民啟智中心，希望藉微薄之力拋磚引玉，喚起社會大眾關懷弱勢團體，並允諾這類公益活動未來會持續辦理。

中油 澎湖 發票

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