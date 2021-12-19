5年縫製3千件小洋裝送愛非洲 高雄林園區樂齡學習中心獲獎

高雄市林園區樂齡學習中心由長輩帶領學童縫製小洋裝傳愛非洲，5年來縫製多達3千件小洋裝，持續愛心從不間斷感動許多人。小朋友看到照片上非洲孩子穿著這些洋裝的笑容，也覺得很開心。林園區樂齡學習中心從全國372所中心脫穎而出，榮獲教育部第5屆樂齡教育奉獻獎。

林園區樂齡中心主任吳雅茹表示，當初是響應國際送小洋裝到非洲愛心行動，由中心長輩門帶領林園國小學生們一起縫製，至今已有5年多時間，前一年才開始改由縫製布衛生棉、小短褲，提供更多非洲小朋友們使用。

林園國小於103年成立林園區樂齡學習中心，以「主動關懷、健康快樂、多元創新」為願景，開創多項創新課程與活動，並積極帶領樂齡學員與世界接觸。樂齡學員與林園國小學童共同縫製小洋裝，5年內已縫製近3千件傳愛至非洲，更成為美國「Little Dresses for Arica」協會在亞洲的物資募集站。

吳雅茹說，長輩們每個月寒暑假教小朋友裁縫，一開始用手縫，小朋友看到教室後的裁縫車很好奇，為什麼不讓他們使用？為什麼不讓我們用？原來這是中心埋的「哏」，長輩們就會故意說用裁縫車很難，激起小朋友想要嘗試的好勝心，結果大家學得超快，男生甚至比女生還會使用裁縫車。

剛開始縫製小洋裝時，小朋友也會問：為什麼不是送自己？而是送別人？這時長輩就會教孩子行善助人的道理，小朋友馬上就理解，從打版、剪布、縫製，做得更開心。

高雄市樂齡學習示範中心主任吳采蓉榮獲卓越領導獎，她以樂齡專業角度帶領中心團隊建構「快樂學習，忘記年齡」為願景，希望達到「活躍老化」終極目標，將樂齡學習效益發揮至最大。高雄市三民區樂齡學習中心李吉樑、鳳山區樂齡學習中心郭吳玉猜，榮獲志工奉獻獎。

本屆樂齡教育奉獻獎新增傑出帶領人獎項，全國10位獲獎者中，高雄市推薦3位獲獎。蕭月娟結合護理背景，以學習取代照顧，促使長者不僅能走出家門，更能走入社區參與終身學習活動；沈玉琴以自助助人為信念，打造老不休的樂活人生態度，走入偏遠地區，將終身學習觀念散播於各鄉里間。李世華自教職退休後，便為本市家庭教育中心諮詢輔導志工，從英語學習到彩繪社區活動，營造快樂自主學習團體。