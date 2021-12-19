金門古物「蔡復一畫像」公開亮相 吳有家反串秀超吸睛

再過幾天便是冬至祭祖的日子，也是金門傳統的大日子，金門首件國家重要古物「蔡復一畫像」選在今天正式開箱，畫像原作首次亮相，讓大家一起見證這件讓金門人引以為傲的國家重要古物終於回家了，會中還安排金沙鎮長吳有家反串扮演「蔡夫人上菜」，「笑果」十足。

「蔡復一畫像」今天上午10點在金門歷史民俗博物館舉辦迎接畫像儀式，包括副縣長李增財、財團法人金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰、文化局局長許正芳、金沙鎮鎮長吳有家、畫像修復師范定甫、逢甲大學歷史與文物研究所所長李建緯等，現場共同見證此一重要時刻。

李增財表示，冬至是金門的大日子，在冬至前能把蔡復一畫像迎回來，有慎終追遠的意義；他說，蔡復一是金門的傳奇人物，包括「七鶴戲水」、「拭餅」等傳說都流傳至今，此外，蔡復一在19歲就高中進士，此後當過三省總督、五省經略，幾乎整個大陸的西南邊都是他管，這個資歷至今無人能打破，但很可惜，他在49歲就過世。

李增財很肯定蔡氏家族經歷近400年的戰亂，還能將畫像保存的這麼好，後來經過修復，也創造很多台灣修復古物的第一次，他說，連民間都可以保存的這麼好，對於這項國家重要文物，未來縣府也會協助保存。

蔡流冰透露，蔡復一為蔡厝蔡氏家族第21世祖，而「蔡復一畫像」為該家族一代接續一代傳承保有之重要文物，蔡氏家族每年祭拜「蔡復一畫像」的時間，共有兩次，第一次是「冬至」祭祖之時，第二次是農曆十月初四，為蔡復一的忌日，民國80幾年後，由於擔心頻繁打開畫像造成損壞，所以就用照相複製品取代真品祭祀，至於畫像原作就幾乎不再拿出來了。

至此以後的20餘年之間，只有2次至3次被打開，如今修復後的原作已指定為國家重要古物，2020年8月由縣長楊鎮浯親自將文化部指定「蔡復一畫像」為國家重要古物公告表正本，及修復後畫像複製掛軸送交保存團體「社團法人金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會」。

今天活動還有一個重要的橋段，就是金沙鎮長吳有家還特別換上古裝，反串蔡夫人帶領著ㄚ鬟，手端捲好的拭餅，上演「蔡夫人上菜」，現場一片驚喜歡笑聲。