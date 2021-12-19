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高雄左營園道遊戲場本周啟用 成親子新樂園

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供

高雄綠園道又有新亮點！左營的園道工程的大地遊戲場近期完成安檢，本周末已全面開放使用，場內有小火車遊具、轉轉樂、造型土丘、磨石子滑梯、鞦韆、攀爬網溜滑梯等遊具，高市府預期此地基成為北高熊熱門親子遊憩場所。

左營園道由水利局負責，水利局表示，這裡緊鄰左營區果貿社區及鼓山區裕興里、前峰社區、美術館社區等，周邊住宅密集人口眾多，大地遊戲場開放後，親子又多了一處好去處。

大地遊戲場以自然地形變化為設計主軸的特色遊戲場域，地墊融入園道原址火車在地上跑的鐵路意象為題材創造地區特色，融入在地文化歷史意象。水利局表示，遊具設計從靜態到動態滿足不同年齡層孩童的遊憩需求，希望藉由爬、跑、跳、滾等肢體活動訓練孩童的肌耐力、平衡感與空間感，並增加孩童的四肢協調能力。

遊戲場除了遊具外，也設置戶外體健組合、大轉輪、轉腰器、單槓等多樣體能訓練設施，活動空間也從遊戲場延伸到南側大草坪空間，讓大人也能在此運動、休憩，達到多元使用目標。

高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供
高市左營綠園道的大地遊戲場近日完成安檢啟用。圖／高市水利局提供

水利局 親子

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