快訊

7小時通牒一場空！王力宏照樣龜縮 李靚蕾告定了

洪根深美術館慶週年 2水墨創作展精彩登場

中央社 / 澎湖縣19日電

澎湖洪根深美術館開館滿週年，今天起展出「平湖列傳-澎湖勝境人文采風」與「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」，未來將作為澎湖文化資產典藏並將巡迴至5鄉1市展出。

洪根深美術館開館週年慶系列活動，包括洪根深創作的百幅「平湖列傳-澎湖勝境人文采風」與「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」，今天同步展出，縣府參議洪棟霖與議長劉陳昭玲等人與會，並致贈感謝狀給洪根深等人。

洪棟霖表示，縣長賴峰偉極重視文化建設，包括馬公篤行十村時光迴廊、龍門閉鎖陣地、中社古厝保存等都陸續完成，洪根深美術館更蘊藏著深厚的澎湖精神，作為水墨創作基地，定期或不定期推出文化藝術展覽。

洪根深表示，去年美術館開館舉辦「墨問」系列展，今年除了展出最近在澎湖創作的百幅「平湖列傳」外，還與蔡文汀、曾霆羽、陳瑞鴻、洪小澎、陳柏源、陳玫蓁等藝術家共同策畫「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」。

洪根深指出，國內首次將當代、現代的水墨特寫，透過複合媒材水墨裝置及媒體影像裝置水墨，融入科技跨域應用VR虛擬實境場域等完整展出，未來還將爭取兩岸現代水墨畫和國內當代水墨新銳等展出，將澎湖完善的水墨創作基地推向國際。

「平湖列傳」與「系距外」2項水墨創作展將展出至27日。

澎湖 美術館 文化資產

延伸閱讀

澎湖縣核四重啟公投差距僅3票 賴峰偉：尊重民意

日本火山浮石到處飄 已攻陷澎湖雙心石滬岸

日本火山浮石 靠近澎湖雙心石滬、花蓮石梯坪

印尼漁工研判無傳染力 高雄、澎湖匡列者全數解隔離

相關新聞

金門古物「蔡復一畫像」公開亮相 吳有家反串秀超吸睛

再過幾天便是冬至祭祖的日子，也是金門傳統的大日子，金門首件國家重要古物「蔡復一畫像」選在今天正式開箱，畫像原作首次亮相，...

高雄左營園道遊戲場本周啟用 成親子新樂園

高雄綠園道又有新亮點！左營的園道工程的大地遊戲場近期完成安檢，本周末已全面開放使用，場內有小火車遊具、轉轉樂、造型土丘、...

高雄岡山周末辦耶誕市集 結合青創、公益用行動支持愛心

高雄市大岡山產業發展協會周末舉辦「聖誕市集愛心派對」，邀31名在地創業青年設攤，由熱心企業集資贊助30萬元，現場廣發每名...

浯島文學獎頒獎 參賽作品多元

受疫情影響，金門文壇3大活動浯島文學獎頒獎、年度出版品成果分享會及表揚國史館台灣文獻館獲獎者，昨天一併舉行，縣長楊鎮浯與...

明年4月 南橫可望全線開通

12月1日南橫公路高雄梅山口至天池路段再度開放通車，全線貫通還差天池至台東向陽路段，南橫今年底全線通車目標確定無法達陣，...

高雄教保員 上山療育慢飛天使

高雄甲仙小林村慢飛天使「小蓉」2歲時父親過世，經北高雄家扶轉介到伊甸基金會接受早療資源，因交通不便，家人難接送，教保老師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。