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龍巖冽泉旱季長青苔 高市府將抽積水防蚊蠅問題

中央社 / 高雄19日電

高雄龍巖冽泉近期因非汛期，只剩微量地下水滯留池中，有青苔、植物生長。高市府表示，改造時是以兼顧安全、生態、景觀為目標，日後則將不定期抽除積水，減少藻類蚊蠅問題。

位於柴山登山口旁的龍巖冽泉，是清末打狗八景之一，早年曾冷泉奔湧，後來因過度開發導致枯竭，平時乾涸無水，只有梅雨季節來臨，大雨過後才會湧現。

近期因為非汛期，龍巖冽泉只剩池底低處冒出微量地下水，且滯留池中，又有青苔及水生植物生長，被媒體報導「改造後變髒水池」。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿說明，龍巖冽泉夏季大雨過後即會自然湧出的現象，雨季過後沒有雨水補充的狀態下，非汛期是不會看到龍巖冽泉泉湧的。

水利局指出，龍巖冽泉改造在今年2月完工，當時為了解決地方最注重的排水要求，並改善原有水泥鋪面透水跟生態性及景觀問題，就以安全、生態、景觀為目標；除滿足排洪需求，也採用生態工法，避免使用水泥、混凝土等材料，讓池體保持透水水性，以利水生植物生長，讓自然環境得以復甦。

水利局表示，為了改善泉區內水體無法快速置換導致的藻類滋生情形，會透過跨局處的協調合作，由觀光局加強維護管理作業，並不定期將積水抽除，以減少藻類蚊蠅問題，維護環境及整體景觀。

水利局 地下水 梅雨

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