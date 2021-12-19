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高雄岡山周末辦耶誕市集 結合青創、公益用行動支持愛心

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市大岡山產業發展協會周末舉辦「聖誕市集愛心派對」，邀31名在地創業青年設攤。圖／大岡山產業發展協會提供
高雄市大岡山產業發展協會周末舉辦「聖誕市集愛心派對」，邀31名在地創業青年設攤。圖／大岡山產業發展協會提供

高雄市大岡山產業發展協會周末舉辦「聖誕市集愛心派對」，邀31名在地創業青年設攤，由熱心企業集資贊助30萬元，現場廣發每名孩童200元，共計1500份的公益園遊劵，提前讓孩童歡度耶誕節。

由大岡山產業發展協會舉辦，為期兩天的「聖誕市集愛心派對」公益市集活動，昨天在岡山區柳橋西路登場。 大岡山產業發展協會執行長張騏晟說，這次活動就是希望能創造平台、發揚在地，也結合公益精神，在後疫情時代傳遞溫暖與善意，同時凝聚的力量回饋社會。

張騏晟說，這次市集免費提供攤位，邀請在地創業青年、商家共襄盛舉，除企業集資贊助30萬元公益園遊劵，聯合攤商共同捐出活動兩天5%市集營收給弱勢團體。

市集現場有親子闖關活動、舞台互動節目秀、音樂表演與聖誕飾品DIY體驗，民眾在單一攤位消費滿100元即可領取1張抽獎劵，有機會獲得精美禮品。

此外，這次市集邀請幸福狗尾巴友善動物協會、岡山愛心冰箱站、庇護工廠匠愛家園、三山烘焙坊共4個公益義賣攤位，廣邀民眾以實際行動支持愛心。

高雄市大岡山產業發展協會周末舉辦「聖誕市集愛心派對」，邀31名在地創業青年設攤。圖／大岡山產業發展協會提供
高雄市大岡山產業發展協會周末舉辦「聖誕市集愛心派對」，邀31名在地創業青年設攤。圖／大岡山產業發展協會提供
高雄市大岡山產業發展協會周末舉辦「聖誕市集愛心派對」，邀31名在地創業青年設攤。圖／大岡山產業發展協會提供
高雄市大岡山產業發展協會周末舉辦「聖誕市集愛心派對」，邀31名在地創業青年設攤。圖／大岡山產業發展協會提供

岡山 愛心 青年

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