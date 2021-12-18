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三鳳中街慶耶誕 請來電台甜心凱莉現身

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
耶誕節即將到來，雖然還沒到農曆年，高雄知名的年貨採買聖地三鳳中街已經開始有人潮前來，今天還邀請電台甜心凱莉(左)現身，陪伴市民朋友歡慶過耶誕。記者劉學聖／攝影
耶誕節即將到來，雖然還沒到農曆年，高雄知名的年貨採買聖地三鳳中街已經開始有人潮前來，今天還邀請電台甜心凱莉(左)現身，陪伴市民朋友歡慶過耶誕。記者劉學聖／攝影

耶誕節即將到來，雖然還沒到農曆年，高雄知名的年貨採買聖地三鳳中街已經開始有人潮前來，為了讓民眾能夠方便採買年貨，三鳳中街商圈推出線上預購的「五告暖男」組合，有美味干貝、養生香菇、暖心四物飲、黑糖薑茶、桂圓紅棗茶，今天還邀請電台甜心凱莉現身，陪伴市民朋友歡慶過耶誕，氣質大方的凱莉，走訪中街店家，不僅受到婆婆媽媽歡迎，許多年輕男女更是爭相目睹聖誕甜心的迷人風采，人氣不輸百萬網紅。

三鳳中街商圈主委伍進昌表示，線上預購的「五告暖男」組合，可到三鳳中街取貨，讓您歡樂享受三鳳中街商圈聖誕氛圍，將好康優惠甜進心坎裡。

耶誕節即將到來，高雄萬豪酒店攜手慈善餐會發起人孫先生今天舉辦「育幼院孩童耶誕聚餐」，邀請紅十字會育幼中心、永安兒童之家的師生們提早吃大餐慶祝，而鄰近的新上國小合唱團也獻聲演出，共同分享歡樂與溫暖。低調的孫先生表示，在退休後，一直都希望能在有限的能力中回饋社會，因此藉著耶誕節，邀請到近百位育幼院的師生，一起共享美味大餐。

耶誕節即將到來，高雄萬豪酒店攜手慈善餐會發起人孫先生今天舉辦「育幼院孩童耶誕聚餐」，邀請紅十字會育幼中心、永安兒童之家的師生們提早吃大餐慶祝。記者劉學聖／攝影
耶誕節即將到來，高雄萬豪酒店攜手慈善餐會發起人孫先生今天舉辦「育幼院孩童耶誕聚餐」，邀請紅十字會育幼中心、永安兒童之家的師生們提早吃大餐慶祝。記者劉學聖／攝影
耶誕節即將到來，高雄萬豪酒店攜手慈善餐會發起人孫先生今天舉辦「育幼院孩童耶誕聚餐」，邀請紅十字會育幼中心、永安兒童之家的師生們提早吃大餐慶祝。記者劉學聖／攝影
耶誕節即將到來，高雄萬豪酒店攜手慈善餐會發起人孫先生今天舉辦「育幼院孩童耶誕聚餐」，邀請紅十字會育幼中心、永安兒童之家的師生們提早吃大餐慶祝。記者劉學聖／攝影
耶誕節即將到來，雖然還沒到農曆年，高雄知名的年貨採買聖地三鳳中街已經開始有人潮前來。記者劉學聖／攝影
耶誕節即將到來，雖然還沒到農曆年，高雄知名的年貨採買聖地三鳳中街已經開始有人潮前來。記者劉學聖／攝影
耶誕節即將到來，雖然還沒到農曆年，高雄知名的年貨採買聖地三鳳中街已經開始有人潮前來。記者劉學聖／攝影
耶誕節即將到來，雖然還沒到農曆年，高雄知名的年貨採買聖地三鳳中街已經開始有人潮前來。記者劉學聖／攝影

耶誕節

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