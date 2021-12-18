三鳳中街慶耶誕 請來電台甜心凱莉現身

耶誕節即將到來，雖然還沒到農曆年，高雄知名的年貨採買聖地三鳳中街已經開始有人潮前來，為了讓民眾能夠方便採買年貨，三鳳中街商圈推出線上預購的「五告暖男」組合，有美味干貝、養生香菇、暖心四物飲、黑糖薑茶、桂圓紅棗茶，今天還邀請電台甜心凱莉現身，陪伴市民朋友歡慶過耶誕，氣質大方的凱莉，走訪中街店家，不僅受到婆婆媽媽歡迎，許多年輕男女更是爭相目睹聖誕甜心的迷人風采，人氣不輸百萬網紅。

三鳳中街商圈主委伍進昌表示，線上預購的「五告暖男」組合，可到三鳳中街取貨，讓您歡樂享受三鳳中街商圈聖誕氛圍，將好康優惠甜進心坎裡。