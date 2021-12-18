疑投錯選項 高雄男與妻拉扯撕毀選票

高雄市阿蓮區一名江姓男子與朱姓妻子今天下午1時許至南蓮社區活動中心投開票所投票，江男疑因在「珍愛藻礁」案選錯選項，想重選但朱女趕著回家，兩人拉扯之間不慎撕毀選票，警方到場通報選委會處理，後續預計將以公民投票法第44條將兩人函送地檢署裁罰。

據現場選務人員表示，江男（65歲）與朱女（61歲）今天下午1時許到投開票所投票，江男在將選票投入票匭時，疑似發現「珍愛藻礁」案蓋錯，在猶豫是否重選時，朱女在後方見江男遲遲不離開，又趕著回家處理事情，兩人一手抓著那張選票，拉扯間撕破一小塊裂痕造成選票毀損。

現場選務人員第一時間通知警方到場，員警立即通報檢察官及選監委員，事後交由選委會處理，預計將依公投法第44條函送裁罰。