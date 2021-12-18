四大公投日 高雄心智障礙朋友耶誕前走入社區報佳音

高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園，在耶誕節前一周，由志工裝扮成耶誕老人帶著心智障礙朋友，今天一同走入社區舉辦耶誕踩街活動，沿途發送糖果、餅乾報佳音，分享年終節慶的喜悅。此外，今天為四大公投日，機構平時也會利用易讀教材，帶領心智障礙者認識公民權益、如何投票與投票議題，更鼓勵不要放棄自己的權利。

40歲小彥（化名），因重度心智障礙併重聽，過去因固著行為，會收集信箱內的信件，因鄰居不了解身心障礙者，進而產生排斥，因此他只能長期在家中；去年12月進到燕巢家園，起初個性害羞，經過相處後，性格變得開朗，也主動願意幫助他人。今天小彥參加活動，也主動向其他民眾互動，不只發完禮物袋的餅乾糖果，沿途還不斷向其他人，開心打招呼、擊掌。

原在日照中心的自閉症的小薇（化名），因雙親考量年齡大後，孩子能適應全日型機構服務，便轉到燕巢家園；原本每周返家的她，先前受疫情影響，變得情緒反應大、躁動，但在同儕支持、老師陪伴，透過視訊，漸漸得能與其他住民適應機構生活。

燕巢家園主任鄭雄遠說，透過耶誕踩街活動，除了讓社會大眾認識身心障礙族群，也透過戶外活動，讓收拖服務對象走出機構跟社區有接觸，學習祝福與應對，也能減緩失能，培養社交技能。

此外，今天為四大公投日，燕巢家園機構平常也會利用易讀教材帶領身心障礙者認識公民權益、如何投票與投票議題，讓輕中度心智障礙者有能力按自己想法做決定，更鼓勵不要放棄自己的權利。