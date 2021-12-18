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四大公投日 高雄心智障礙朋友耶誕前走入社區報佳音

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園，今天上午舉辦耶誕踩街活動由志工裝扮成耶誕老人帶著心智障礙朋友一同走入社區。圖／伊甸基金會提供
高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園，今天上午舉辦耶誕踩街活動由志工裝扮成耶誕老人帶著心智障礙朋友一同走入社區。圖／伊甸基金會提供

高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園，在耶誕節前一周，由志工裝扮成耶誕老人帶著心智障礙朋友，今天一同走入社區舉辦耶誕踩街活動，沿途發送糖果、餅乾報佳音，分享年終節慶的喜悅。此外，今天為四大公投日，機構平時也會利用易讀教材，帶領心智障礙者認識公民權益、如何投票與投票議題，更鼓勵不要放棄自己的權利。

40歲小彥（化名），因重度心智障礙併重聽，過去因固著行為，會收集信箱內的信件，因鄰居不了解身心障礙者，進而產生排斥，因此他只能長期在家中；去年12月進到燕巢家園，起初個性害羞，經過相處後，性格變得開朗，也主動願意幫助他人。今天小彥參加活動，也主動向其他民眾互動，不只發完禮物袋的餅乾糖果，沿途還不斷向其他人，開心打招呼、擊掌。

原在日照中心的自閉症的小薇（化名），因雙親考量年齡大後，孩子能適應全日型機構服務，便轉到燕巢家園；原本每周返家的她，先前受疫情影響，變得情緒反應大、躁動，但在同儕支持、老師陪伴，透過視訊，漸漸得能與其他住民適應機構生活。

燕巢家園主任鄭雄遠說，透過耶誕踩街活動，除了讓社會大眾認識身心障礙族群，也透過戶外活動，讓收拖服務對象走出機構跟社區有接觸，學習祝福與應對，也能減緩失能，培養社交技能。

此外，今天為四大公投日，燕巢家園機構平常也會利用易讀教材帶領身心障礙者認識公民權益、如何投票與投票議題，讓輕中度心智障礙者有能力按自己想法做決定，更鼓勵不要放棄自己的權利。

燕巢家園全院最大可收容120床，供設籍高雄市18歲以上未滿65歲，領有中度以上自閉症、智能障礙者或併有多重障礙者收拖服務，自去年12月20日立案以來，目前已有72名心智障礙者入住，若有需求的家庭洽詢（07）6162355轉134。

高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園，今天上午舉辦耶誕踩街活動由志工裝扮成耶誕老人帶著心智障礙朋友一同走入社區。圖／伊甸基金會提供
高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園，今天上午舉辦耶誕踩街活動由志工裝扮成耶誕老人帶著心智障礙朋友一同走入社區。圖／伊甸基金會提供

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