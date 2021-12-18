快訊

不斷更新／重啟核四、反萊豬拉鋸 四大公投即時開票看這裡

謝長廷回娘家看高雄驛 陳其邁：這是場遲來的約會

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
駐日大使謝長廷（左二）今公投後，由高雄市長陳其邁（右三）、立委管碧玲（左）、市議員康裕成（右二）和市府官員陪同搭高捷至橋頭糖廠參觀。記者林巧璉／攝影
駐日大使謝長廷（左二）今公投後，由高雄市長陳其邁（右三）、立委管碧玲（左）、市議員康裕成（右二）和市府官員陪同搭高捷至橋頭糖廠參觀。記者林巧璉／攝影

駐日代表謝長廷因公務返台，恰逢台灣公投日，今天他除了投票外，更與高雄市長陳其邁相約到高雄願景館和橋頭糖廠，陳其邁形容，這是一場遲來的約會但一樣很浪漫，這兩個約會地點都富含日本味，高雄願景館前身是高雄車站，在謝長廷任高雄市長期間，遇鐵路地下會政策面臨拆遷，後來決議將舊高雄車站保留，當時謝長廷更與台鐵人、高雄市民齊唱「再會啦車站」，一起送走舊高雄車站最後一班火車。

謝長廷今天在願景館聽取工程簡報，他說，高雄能為了一座歷史建物花了那麼多力氣保存實為難得，「全台只有高雄有，全世界可能也是首例」。謝長廷回憶19年前接待世大運主席時，正逢舊高雄車站遷移，當時的世大運主席說，一座願意保留老車站的城市一定能把世大運辦得成功。

謝長廷與陳其邁接著搭高雄捷運前往橋頭糖廠，路程中，謝長廷肯定高雄的大眾運輸路網日益完善，「日本人口也不斷減少，但東京移入人口卻愈來愈多，高雄要做好準備把這些路網先架構起來。」

謝長廷、陳其邁和市府官員在糖廠聽高雄大學建築系教授曾梓峰、屏科大土木系教授丁澈士分享，曾梓峰分享橋頭糖廠在百年前日本人設廠時就有都市計畫的雛形，糖廠內的工人宿舍也照顧工人的起居，「這與工業時代工人被剝削的狀況很不同」。丁澈士則分享日本人鳥居信平在屏東所興築的地下堰堤二峰圳，「去年缺水時高雄也靠伏流水翻轉水情，也因此吸引護國神山到高雄投資。」

曾梓峰和謝長廷、陳其邁分享一百年前一張日本人在「台灣製糖株式會社」社長的辦公室兼住宅（現在的社宅事務所）與「山本悌二郎胸像」雕像合影的照片，陳其邁提議在同一個地點也拍下今天的百年後合影，陳其邁還提醒攝影師，「要仔細抓角度，我們是今昔對照。」

駐日大使謝長廷今公投後，由高雄市長陳其邁陪同參觀高雄願景館的遷移狀況。記者林巧璉／攝影
駐日大使謝長廷今公投後，由高雄市長陳其邁陪同參觀高雄願景館的遷移狀況。記者林巧璉／攝影
駐日大使謝長廷（前排右三）、高市長陳其邁（前排右四）等人在橋頭糖廠內的社宅事務所拍下合影。
駐日大使謝長廷（前排右三）、高市長陳其邁（前排右四）等人在橋頭糖廠內的社宅事務所拍下合影。
駐日大使謝長廷（中）今公投後，由高雄市長陳其邁陪同參觀高雄願景館的遷移狀況。記者林巧璉／攝影
駐日大使謝長廷（中）今公投後，由高雄市長陳其邁陪同參觀高雄願景館的遷移狀況。記者林巧璉／攝影
駐日大使謝長廷（左二）今公投後，由高雄市長陳其邁（右一）陪同搭至橋頭糖廠參觀。記者林巧璉／攝影
駐日大使謝長廷（左二）今公投後，由高雄市長陳其邁（右一）陪同搭至橋頭糖廠參觀。記者林巧璉／攝影
駐日大使謝長廷（左）今公投後，由高雄市長陳其邁陪同搭高捷至橋頭糖廠參觀。記者林巧璉／攝影
駐日大使謝長廷（左）今公投後，由高雄市長陳其邁陪同搭高捷至橋頭糖廠參觀。記者林巧璉／攝影

謝長廷 陳其邁 日本

延伸閱讀

2022台灣燈會結合寶可夢商機大 陳其邁：保證有趣

影／謝長廷返高雄公投 希望公投結果有助台灣壯大

謝長廷高雄投票 陳其邁要帶老市長回味這些地方

高雄誓言「搶頭名」 陳其邁輕裝投票信心寫臉上

相關新聞

搶頭名目標能達陣？高雄中午前各大票倉投票率不到3成

高雄市是綠營大票倉，市長陳其邁、黨部主委趙天麟都訂下目標，高雄要「搶頭名」，力拚成為拿下最多不同意票的縣市。高雄今天天氣...

屏東縣上午投票率2成 潘孟安呼籲來投票決定國家未來

四大公投案今天登場，屏東縣有80萬人口，此次屏東公投投票權人數有70萬0254人，今天氣溫驟降，屏東縣投開票所上午未見投...

高雄市中午前公投投票率2成3 逾55萬人完成公投

全國性公民投票今天舉行，高雄風和日麗，不少民眾一早就前往投票，據高市選委會統計，至中午12點為止，全市投票率為23.72...

今晚來岡山樂群將軍村 回味「竹籬笆外的春天」

2021高雄眷村嘉年華14日起在岡山起跑，規畫一系列展覽、講座、走讀活動，今晚更將在樂群村籃球場復刻眷村蚊子電影院，找來...

4大公投金門選情超冷清 投票率恐創新低

4大公投案今天舉行投票，金門縣長楊鎮浯與立委陳玉珍都在上午陸續完成投票，兩人都預估，這次的投票率可能會創新低，雖然今年的...

屏東不只是3年1次瘋迎王 縣府投資逾7億建王船文化館

屏東縣大型藝文展演場館和展演活動都在北區的屏東市，外地民眾和表演團體苦於舟車勞頓，參與意願也受限，縣文化處為縮短城鄉差距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。