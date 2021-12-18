謝長廷回娘家看高雄驛 陳其邁：這是場遲來的約會

駐日代表謝長廷因公務返台，恰逢台灣公投日，今天他除了投票外，更與高雄市長陳其邁相約到高雄願景館和橋頭糖廠，陳其邁形容，這是一場遲來的約會但一樣很浪漫，這兩個約會地點都富含日本味，高雄願景館前身是高雄車站，在謝長廷任高雄市長期間，遇鐵路地下會政策面臨拆遷，後來決議將舊高雄車站保留，當時謝長廷更與台鐵人、高雄市民齊唱「再會啦車站」，一起送走舊高雄車站最後一班火車。

謝長廷今天在願景館聽取工程簡報，他說，高雄能為了一座歷史建物花了那麼多力氣保存實為難得，「全台只有高雄有，全世界可能也是首例」。謝長廷回憶19年前接待世大運主席時，正逢舊高雄車站遷移，當時的世大運主席說，一座願意保留老車站的城市一定能把世大運辦得成功。

謝長廷與陳其邁接著搭高雄捷運前往橋頭糖廠，路程中，謝長廷肯定高雄的大眾運輸路網日益完善，「日本人口也不斷減少，但東京移入人口卻愈來愈多，高雄要做好準備把這些路網先架構起來。」

謝長廷、陳其邁和市府官員在糖廠聽高雄大學建築系教授曾梓峰、屏科大土木系教授丁澈士分享，曾梓峰分享橋頭糖廠在百年前日本人設廠時就有都市計畫的雛形，糖廠內的工人宿舍也照顧工人的起居，「這與工業時代工人被剝削的狀況很不同」。丁澈士則分享日本人鳥居信平在屏東所興築的地下堰堤二峰圳，「去年缺水時高雄也靠伏流水翻轉水情，也因此吸引護國神山到高雄投資。」