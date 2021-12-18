今晚來岡山樂群將軍村 回味「竹籬笆外的春天」

2021高雄眷村嘉年華14日起在岡山起跑，規畫一系列展覽、講座、走讀活動，今晚更將在樂群村籃球場復刻眷村蚊子電影院，找來榮獲「文協獎章」的台灣第一放映師江泰暾播映「竹籬笆外的春天」，偕大家回味眷村舊時光。

今晚編導「竹」片的金馬導演李祐寧、國際影展策展人林杏鴻也獎現身一同觀影，並聊聊當年拍攝「竹」片的大小事。

2021高雄眷村嘉年華14日起在岡山樂群村登場，岡山眷村文化協會策劃一系列講座與走讀，帶大家溯眷村過往，包含暢談空軍英雄吳炳炎與葉李榮故事，也邀樂群村新、老住戶的對談，更聊聊樂群村的建築美學與岡山豆瓣醬故事。同時引領大家走踏「一把青」醒村、岡山老街、岡山軍事地景漯底山及岡山「將軍村」樂群村。

系列活動交棒給左營海軍眷村前，今晚國防部、文化局聯手推出「一夜限定」的復古蚊子電影院，選播70年代知名電影「竹籬笆外的春天」。這部老電影當港星鍾楚紅、蘇明明、林瑞陽、費翔等一線明星領銜主演，是部以岡山眷村為背景，講述空軍眷村最具代表的電影，呈現當年動盪不安的時代背景、空軍眷屬面對家人出勤時的擔憂、空軍們的時髦生活。