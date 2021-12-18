屏東不只是3年1次瘋迎王 縣府投資逾7億建王船文化館

屏東縣大型藝文展演場館和展演活動都在北區的屏東市，外地民眾和表演團體苦於舟車勞頓，參與意願也受限，縣文化處為縮短城鄉差距，繼向文化部爭取8億元在南區的恆春鎮建「恆春文化館」，規畫在中區的東港鎮建「王船文化館」獲中央同意補助逾7億元，將在下周三動工，工期預定1年半，展示王船文化特色外，也是中型規模藝文展示和表演場館，將是蓄積地方藝文能量和推廣的重要基地。

縣文化處長吳明榮說，屏東縣的地理南北狹長，大型的縣立演藝廳及藝術館都在屏北，對屏東中南地區民眾確實遠，尤其是百公里外的恆春半島居民，為打破距離限制，縣府規畫在屏中和屏南地區各設1處綜合性文化展演場館，恆春鎮「恆春文化館」設在恆春國中舊教師宿舍，東港鎮「王船文化館」設在東港火車站舊址，前者上月先動工，後者下周動工。

屏東東港鎮東隆宮及民間七角頭承襲古禮、每3年1次的迎王平安祭典，恭請代天巡狩千歲爺為地方驅離邪煞，8天7夜的請水、送王船儀式完整具宗教文化意義，2010年被列為國家無形文化資產，和琉球、南州鄉並稱屏東「三大迎王」，不僅被鄉親視為比過年還重要的節慶日，也被譽為「一生要參與一次的地方宗教盛事」，每年吸引大批鄉遊客參與。