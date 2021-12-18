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2022台灣燈會結合寶可夢商機大 陳其邁：保證有趣

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
2022台灣燈會在高雄，人氣賣點正陸續公開，市府昨天宣布，將與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，人氣賣點正陸續公開，市府昨天宣布，將與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。圖／高雄市文化局提供

2022台灣燈會在高雄，人氣賣點正陸續公開，市府昨天宣布，將與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。高雄市長陳其邁說，燈會與寶可夢強強聯手，對城市觀光大有助益，也保證有趣，喜愛寶可夢者千萬別錯過。

Niantic公司2022年在2月26日、27日展開全球「Pokémon GO Tour」活動，其中2月27日舉辦「Pokémon GO Tour : Live」活動，只在墨西哥蒙特雷、阿拉伯聯合大公國阿布達比與高雄市推出。

陳其邁說，這場活動全球只有選定3個城市，而且是live，一定非常有趣，高雄市政府團隊已做好準備，歡迎喜歡寶可夢玩家都能到美麗的愛河灣，那是獲紐約時報評選「52個這一生一定要來的城市」，非常值得造訪。

高雄市副市長史哲說，高雄爭取到與「Pokémon GO」在燈會期間合作推高雄限定實體活動，藉由線上線下虛實整合，將產生一加一大於二效益，也呼應燈會運用數位科技導入智慧服務概念，透過虛擬補給站結合燈區場域，到高雄捕捉寶可夢，實際走訪愛河灣及衛武營兩大燈區，觀賞具設計巧思的光藝術作品，走一趟就能感受高雄城市魅力，滿載而歸。

高雄市長陳其邁說，燈會與寶可夢強強聯手，對城市觀光大有助益，也保證有趣，喜愛寶可夢者千萬別錯過。。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁說，燈會與寶可夢強強聯手，對城市觀光大有助益，也保證有趣，喜愛寶可夢者千萬別錯過。。記者王慧瑛／攝影
2022台灣燈會在高雄，人氣賣點正陸續公開，市府昨天宣布，將與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，人氣賣點正陸續公開，市府昨天宣布，將與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，人氣賣點正陸續公開，市府昨天宣布，將與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，人氣賣點正陸續公開，市府昨天宣布，將與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。圖／高雄市文化局提供

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