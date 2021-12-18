2022台灣燈會結合寶可夢商機大 陳其邁：保證有趣

2022台灣燈會在高雄，人氣賣點正陸續公開，市府昨天宣布，將與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。高雄市長陳其邁說，燈會與寶可夢強強聯手，對城市觀光大有助益，也保證有趣，喜愛寶可夢者千萬別錯過。

Niantic公司2022年在2月26日、27日展開全球「Pokémon GO Tour」活動，其中2月27日舉辦「Pokémon GO Tour : Live」活動，只在墨西哥蒙特雷、阿拉伯聯合大公國阿布達比與高雄市推出。

陳其邁說，這場活動全球只有選定3個城市，而且是live，一定非常有趣，高雄市政府團隊已做好準備，歡迎喜歡寶可夢玩家都能到美麗的愛河灣，那是獲紐約時報評選「52個這一生一定要來的城市」，非常值得造訪。